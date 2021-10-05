نجوم دخلوا الفن وحرموا منه بناتهم.. تعرف على أشهرهم

مهنة الفن كغيرها من المهن، لها كثير من المميزات والعيوب، بالرغم من تقبل بعض الفنانين من دخول أبنائهم عالم الفن وعملهم به، إلا أن البعض الآخر رفض لأسباب متعددة، ليكون آخرهم هو الفنان ملحم زين، الذي أعلن أنه رجل شرقي ويمنع بناته من دخول عالم التمثيل، وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز هؤلاء النجوم.

الفنان ملحم زين

قال الفنان ملحم زين إنه رجل شرقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث يحافظ على العادات والتقاليد بأكملها، كما يسمح للأبناء بدخول مجال الفن، إذا كانوا يتمتعون بموهبة فعلية.

ولكنه أشار من خلال مشاركته في برنامج «تفاعلكم»، إنه يمنع بناته من دخول الفن، مستطرقاً في حديثه عن شقيقته التي ترتدي الحجاب، كما تمتلك صوتا جميلا جداً، ولكن أهله رفضوا دخولها مجال الفن والغناء.

النجم ماجد المصري

رفض الفنان ماجد المصري دخول ابنته «ماهيتاب»، إلى عالم الفن، قائلاً: «أنا راجل فلاح ومش عايز بنتي تمثل، وعندي ازدواجية في الشخصية في كل ما يتعلق ببنتي وبيتي».

وتابع المصري حديثه من خلال برنامج «شيخ الحارة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمه وهبة، قائلاً: «بنتي مش هتقدر إنها تطلب مني تمثل، لأنها عارفة إن الطلب ده ممنوع».

الفنانة بدرية طلبة

صرحت الفنانة بدرية طلبة برفضها دخول ابنتها عالم التمثيل، وذلك من خلال برنامج «بيت ريا وسكينة»، المذاع على شاشة النهار، قائلة: «بناتي بيتكسفوا جدا، استحالة تقف قدام ناس وتتعامل وترد».

الفنان محمد رمضان

رد الفنان محمد رمضان على سؤال وجهه له الفنان أمير كرارة، عندما حل ضيفاً في برنامجه «سهرانين»، قائلاً: «عمري ما هخليها تمثل مهما حصل».

الفنان عادل إمام

على الرغم من موافقة الفنان عادل إمام على دخول نجليه عالم الفن، فالأول من دخل مجال الإخراج، والآخر دخل مجال التمثيل إلا أنه أعلن رفضه لدخول ابنته سارة هذا المجال، وأشار خلال تصريحات سابقة له، إلى أنه يرفض أن يُقبل ابنته أي ممثل تحت راية الفن.