ملحم زين: أصبحنا جزء من الفساد واللوم يقع على الشعب اللبناني

قال الفنان اللبناني ملحم زين، إن الأوضاع السياسية في البلاد، لا تلقى على المسؤولين الرسميين فقط، مشيرا إلى أن اللوم يقع على الشعب اللبناني أيضا، مضيفًا: «نحن جزء من الفساد بلا شك، ومن يحتكرون البضائع كلها هم المواطنين، والشعب صار ياكل الشعب للأسف وهذه نقطة تديننا كشعب لبناني بشكل مخيف، وإن شاء الله نخلص منها»، مؤكدًا أنه لا يفكر في الهجرة من لبنان، لافتًا إلى أن عائلته تستقر في الإمارات، ولا يعتبر ذلك هجرة لأنه -كما وصف- بين «أهله وناسه».

وكان الفنان اللبناني ملحم زين، حل ضيفًا على برنامج «تفاعلكم»، المذاع على قناة «العربية» الإخبارية، اليوم الخميس، مُتحدثا عن حياته الشخصية والحياة السياسية في لبنان بشكلِ عام.

وأوضح أن استمرار إقامة الحفلات الغنائية في لبنان رغم الأزمات السياسية التي تعاني منها، يعتبر مظهرًا من مظاهر الحياة وروح البلد، ولا يجب أن يتوقف شيئا بالبلاد، مؤكدا أن الحفلات لها جانب اقتصادي، ويجب أن تستمر عجلة الاقتصاد، داعيا الفنانين إلى الاستمرار في الحفلات لكي يظل «لبنان الفرح».

اختفاء مواهب برامج المواهب

وأشار «زين» إلى أن من خرجوا من برامج المواهب، وصل صوتهم إلى الناس ولكن بعضهم لم يُحقق نجاحا بعد مُعاناتهم من قلة الإنتاج، وعدم وجود شركات تُدعم فنّهم، موضحًا أنه لا يعتبر نفسه من الصف الأول من المطربين، حيث هناك الكثير من المحطات التي مر بها في حياته، ولكن أغنية «انتي مشيتي» كانت بداية انطلاقته في الشهرة، وسببا في صوله إلى مصر ودولة المغرب.

أكثر شائعة مزعجة

وتحدّث «زين» عن الأغنية التي تمنَّى أن يغنيها قائلاً: «أغنية (أنت معلم) للفنان سعد لمجرد، رغم أنها ليست (ستايلي) ولكن طالما غناها سعد، فكأني أنا غنيتها». ورفض تصرف بعض الفنانين الذين يعرضون حياتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: «هذا خطأ كبير، لأن البيوت لها حرمتها، وما يحدث في المنازل الخاصة لا يجب أن يظهر على الكاميرا أو«السوشيال ميديا».

وشدَّد «زين» على أنه رجل شرقي ويحافظ على العادات والتقاليد، لافتًا إلى أنه خضع لجراحة لتخفيض الوزن، موضحًا أن أكثر شائعة أزعجته هي شائعة وفاته التي أُشيعت منذ سبع سنوات، إذ أزعجت أهله كثيرًا.

وتابع «زين» أنه طلب السفر إلى أمريكا والحصول على فيزا ثلاثة مرات لكنهم رفضوا، لافتًا إلى أن شقيقته مُحجبة وصوتها جميل، لكن أهله رفضوا دخولها المجال الفني والغناء لكونهم عائلة شرقية.