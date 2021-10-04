منع التعامل على ميراث أستاذة جامعية تعدى عليها شقيقها بالمنصورة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، عن استجابتها لنداء الدكتورة «إسراء»، عضو هيئة التدريس بإحدى الجامعات المصرية، ضحية الطمع في الميراث، وقررت رئاسة المركز منع أي تعاملات على قطعة الأرض ملك مورثها، إلا بعد الانتهاء من النزاعات القضائية، وذلك حفاظاً على حقوقها الشرعية.

منع التعامل على الأرض إلا بعد انتهاء المشاكل

وبحسب بيان لرئاسة مركز المنصورة، فقد استقبلت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة المنصورة، اليوم الاثنين، الدكتورة إسراء، ضحية محاولة الاستيلاء على ميراثها من شقيقها، وذلك لاستغاثتها برئاسة مركز ومدينة المنصورة، للحفاظ على حقوقها الشرعية ومنع التعامل على قطعة الارض ملك والدها لحين الفصل في المنازعات القضائية.

وكلفت رئيس مركز ومدينة المنصورة كلاً من مدير إدارة الشئون القانونية برئاسة المركز، ورئيس الوحدة المحلية بطناح، والإدارة الهندسية برئاسة المركز، ومدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين برئاسة المركز بمنع أي تعاملات على قطعة الأرض ملك مورثها إلا بعد الانتهاء من النزاعات القضائية وذلك حفاظا على حقوقها الشرعية.

تعرض دكتورة جامعية للاستدراج من شقيقها

وتعرضت الأستاذة الجامعية للاستدراج من قبل شقيقها، بحجة عمل تنازل لها في الشهر العقاري وتسليمها ميراثها، وتحرك بها بسيارة استأجرها من محافظة المنوفية، ودخل بها قطعة أرض فضاء علي طريق المنصورة الدائري، وبدأ في تكتيفها بواسطة «قفيز» بلاستيك، وحاول نزع ملابسها عنها ليصورها في وضع مخل مع صديقه المرافق لهما، إلا أن استغاثات المجني عليها جعلت الأهالي يتجمعون في المكان، وتمكنوا من إنقاذها والقبض على شقيقها، وتمكنت مباحث قسم أول المنصورة من القبض على المتهم الثاني قبل هروبه.

وأمر قاضي المعارضات بمحكمة أول المنصورة، في وقت سابق، بحبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.