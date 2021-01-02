مشاجرة بالأسلحة وتهشم سيارتين بعد ضبط شاب وسيدة في وضع مخل بقنا

شهدت مدينة نجع حمادي، في محافظة قنا، مشاجرة بالأسلحة النارية، أسفرت عن تهشيم سيارتين، بعد ضبط رجل وبصحبته سيدة في وضع مخل، في أحد العقارات بشارع "التحرير"، بجوار مستشفى الحميات.

بدأت الواقعة، عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بنجع حمادي، بوجود حالة من الغضب بين الأهالي، بشارع التحرير بجوار مستشفى الحميات، لضبط أحد الأشخاص ومعه سيدة في وضع مخل، ما تسبب في حالة من الغضب بين سكان المنطقة.

وتبين من التحريات، أن سكان المنطقة شاهدوا امرأة غريبة عن المنطقة، خارجة من عقار بالمنطقة، وترددت عليه عدة مرات، إلى أن تم ضبطها في وضع مخل مع شخص آخر داخل العقار، ما دفع السكان إلى الدخول في مشادات مع صاحب العقار، تطورت إلى مشاجرة، استخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن تهشيم سيارتين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي، برئاسة المقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث المركز، إلى موقع الأحداث، وتمكنت من ضبط أحد المتهمين، كان بعض الأهالي يتحفظون عليه لحين تسليمه إلى الأجهزة الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت باستدعاء صاحب العقار لسؤاله بشأن الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار عدد من المتهمين الآخرين في الواقعة.

وطالب أهالي شارع التحرير الأجهزة الأمنية بالتصدي للأعمال المنافية للآداب والجرائم الجنسية، التي بدأت تتزايد في المنطقة، حيث يتردد عليها عدد من الفتيات لممارسة الرذيلة مع أشخاص من سكان المنطقة، معروفين للأهالي، الذين أكدوا أنهم سيتصدون لأي ممارسات غير أخلاقية بأنفسهم، وإبلاغ الأجهزة الأمنية بذلك، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.