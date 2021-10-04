افتتاح مركز إعلامي بمحطات البحوث الزراعية بجامعة كفر الشيخ

افتتح الدكتور خالد محمود السلاموني، رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية، والدكتور ماجد عبد التواب القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، أول مركز إعلامي بمركز البحوث الزراعية، ومقره محطة البحوث الزراعية بسخا باعتبارها أكبر محطة بحثية فى الشرق الأوسط.

وشارك في افتتاح المركز الإعلامي عدد من الشخصيات البحثية والأكاديمية، يتقدمهم وفد من الفاو «منظمة الأغذية والزراعة»، ضم كلا من الدكتور سائر ياسين، رئيس المكتب الإقليمي لوقاية النباتات لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والدكتور كامل الحلاج، مستشار مكتب المنظمة بمصر، ورامي سعيد منسق مكتب المنظمة بمصر.

المركز يهدف لعرض إنجازات محطة بحوث سخا

وأكد الدكتور محمد عطوة جمال الدين، التعاون بين المحطة ووسائل الإعلام المتعددة، لوضع خطط العمل المستقبلية، فيما أوضح الدكتور حاتم أبو عالية، مدير المركز الإعلامي بالمحطة، أن رسالة المركز تتمثل في إظهار إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الزراعة، وتعهد أن يتحمل المركز مسؤولياته في المشاركة الفاعلة في تنمية القطاع الزراعي جنباً إلى جنب مع كافة قطاعات وزارة الزراعة.

وكلف خالد محمد السلاموني السلامونى مسؤولي المركز الإعلامي بالانفتاح على كل المؤسسات لتوصيل رسالته للجميع، والسعي لإظهار الوجه المشرق للزراعة المصرية والخطوات السريعة في إنجاز البرنامج الرئاسي ورؤية مصر 2030 في مجال الزراعة.