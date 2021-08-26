الزراعة تنظيم يوم حقلي للأرز والذرة الشامية بمحطة بحوث سخا بكفرالشيخ

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، اليوم الحقلي السنوي للذرة الشامية والأرز، بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ، وبحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي وعدد من قيادات وزارة الزراعة، ومديري المعاهد والمعامل البحثية المختلفة ورؤساء الإدارات المركزية ووكلاء وزارة الزراعة ومديري الإرشاد الزراعي وإنتاج التقاوي.

يهدف اليوم الحقلي للاطلاع على هجين الذرة الشامية وأصناف الأرز الجديدة

‏وقال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية، بحسب بيان عن وزارة الزراعة، إنّ اليوم الحقلي يهدف للاطلاع على هجين الذرة الشامية، وأصناف الأرز الجديدة والتجارية عالية الإنتاجية والموفرة المياه، مضيفا أنّ محصول الذرة الشامية يحتوي على 43 هجينا مبشرا أصفر أبيض فردي وثلاثي وأحمر، وبالنسبة لمحصول الأرز فهناك أصناف تحت التسجيل وبعض الهجن المبشرة من الأرز الهجين مبكرة النضج، وجرى حصاد بعض الأصناف الجديدة من الأرز والذرة أمام الحضور وكانت الإنتاجية مبشرة بالخير.

مدير معهد بحوث أمراض النباتات يتفقد معمل قسم بحوث أمراض الأرز

وفي سياق متصل وفي إطار فعاليات اليوم الحقلي، تفقد أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، برنامج أمراض الأرز والذرة بمحطة بحوث سخا، كما تفقد معمل قسم بحوث أمراض الأرز بمبنى مركز البحوث والتدريب الأرز، وجرى إمداد المعمل بعدد كبير من الأجهزة الحديثة التي تساعد فى إنتاج أصناف أرز عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض.

وقال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إنّ النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أجرى زيارة إلى محطة إنتاج التقاوى في سخا، وأشاد بالمستوى المتميز للمحطة ودورها في توفير تقاوي عالية الجودة وبأسعار مخفضة للمزراعين.