الإسكان: ميزانية «المجتمعات العمرانية» كانت 7 مليارات في 2014 وأصبحت 140 مليار جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 2014، كانت تصل لـ7 مليارات جنيه، وبلغت في العام المالي الحالي 140 مليار جنيه، مشددًا على أنه في الربع الأول من السنة المالية الحالية، بلغت ميزانية الهيئة 45 مليار جنيه، موضحًا أن الدعم اللامحدود من القيادة السياسية وإطلاق يد الهيئة في العمل، ومنحها كل التيسيرات والحق في إعادة استخدام مواردها، وإعادة ضخها في مشروعات أخرى ساعد الهيئة كثيرًا.

دعم سياسي غير محدود

وأضاف «الجزار»، في مؤتمر صحفي، مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بثته قناة «Extra News» الفضائية، اليوم الإثنين، لتسليم جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، لوزارة الإسكان، أن أكبر دليل على الدعم اللامحدود من القيادة السياسية للهيئة، أنه في خلال عمر الهيئة منذ إنشاءها حتى 2014، أنشأت الهيئة 21 مجتمعًا عمرانيًا جديدًا في 3 أجيال، ومنذ 2014 وحتى الآن صدرت قرارات جمهورية بإنشاء 25 مجتمعًا عمرانيًا جديدًا، وهذا يعكس بشكل مباشر الدور الذي لعبه الدعم في مساعدة الهيئة في مضاعفة المناطق المعمورة في مصر.

العمل في مناطق عمرانية جديدة

وأوضح وزير الإسكان، أنه جرى تكليف الهيئة بالعمل في مناطق عمرانية أخرى كانت خارج ولايتها مثل مناطق الساحل الشمالي وغيره، وهذا أعطى للهيئة قدرات جديدة لتعظيم استثمارات الهيئة وعوائدها، وتعظمها بشكل كبير.

وشدد الوزير على أن هذه الجائزة تضع على الوزارة قيودًا كثيرة، من أجل التحول في التخطيط من المدن المخططة إلى السيارة إلى المدن المخططة للمشاة والاعتماد على النقل الجماعي، مشيرًا إلى تغير سياسات الدولة في مسألة النقل الجماعي، وإنشاء المشاريع مثل المونوريل وغيرها، مؤكدًا على أن الدولة لديها استراتيجية لهذه الأمور، وأيضًا توفير سكن ملائم للقاعدة العريضة من السكان، وقريبًا سينتهي مشروع مليون وربع وحدة سكنية.

الأمم المتحدة: الحق في السكن أهم حقوق الإنسان

من جانبه، قال ممثل الأمم المتحدة إن التركيز على الجانب الاجتماعي وتوفير سكن ميسر للمصريين هو الجانب الأهم في الحصول على الجائزة، مشددًا على الحق في السكن اللائق من أهم الحقوق الإنسانية.