شهدت الفترة الماضية، طرح وزارة الإسكان والمرافق شقق «سكن لكل المصريين 2»، أول المشروعات السكنية، التي يُطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي رسميًا، خلال الأيام الماضية، وذلك بفائدة متناقصة 3%، وفترة تقسيط تصل إلى 30 عامًا كحد أقصى، التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتزامنا مع اقتراب موعد نهاية حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، والمحدد 23 سبتمبر الجاري، وفقًا لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، عن خطوات حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، عبر محرك البحث العالمي «جوجل».

وترصد خلال السطور التالية، خطوات حجز شقق وزارة الإسكان والمرافق «سكن لكل المصريين 2»، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات حجز شقق وزارة الإسكان «سكن لكل المصريين 2»

تبدأ عملية حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، بقيام العميل الراغب في حجز شقة بالتوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الشروط.

ثم يتم شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، وسداد قيمة المصروفات الإدارية، وعقب شراء كراسة الشروط من أحد مكاتب البريد المميكنة، داخل المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، يتم سداد مقدم جدية الحجز.

ومن ثم يقوم المتقدم للحجز بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الحساب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي، ثم اختيار المساحة وفقًا لكل مشروع، وكتابة البيانات المطلوبة في طلب التقديم.

ثم رفع الأوراق المطلوبة، وتأكيد الطلب وتظهر رسالة في النهاية بتأكيد الطلب، ويمكن خلال فترة الإعلان التعديل على هذه البيانات.

وعقب الانتهاء من التقديم وإعلان أسماء المستوفين للشروط يتم البدء في سداد الأقساط ربع السنوية إذا كان تسليم المشروع بعد 3 سنوات.