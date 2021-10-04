تطبيقات مراسلة بديلة عن ماسنجر وواتساب بعد العطل: «مافيش حاجة هتوقفك»

منذ ساعات ضرب عطل مفاجئ أكثر من 32 منصة إلكترونية عالمية، بما فيها منصات «فيسبوك» وتطبيق المراسلات الشهير «ماسنجر» و«واتساب»، ومحرك البحث الرئيسي «جوجل»، إذ يواجه جميع المستخدمين مشكلة في استخدامها والتواصل فيما بينهم.

تطبيقات بديلة عن واتساب وماسنجر

ورصد موقع «Downdetector» شكاوى كثيرة من جميع أنحاء العالم تفيد وجود أعطال تمنع كثيرا من المواقع من العمل، ولمواجهة هذه المشكلة والتغلب عليها لحين رجوع هذه التطبيقات واستخدامها كالسابق، هناك بعض التطبيقات البديلة لـ«فيس بوك» و«ماسنجر» و«واتساب» التي يمكن استخدامها لتبادل الرسائل والحديث وعدم تعطيل المصالح خاصة في العمل، ويعرض «الوطن» أبرز التطبيقات البديلة فيما يلي:

تطبيق Telegram

يعد Telegram بديلاً شائعًا لـ«واتساب» كما أنه يستخدم نظام العلامتين لمعرفة متى تلقى شخص ما رسالتك، ويتميز بأنه سهل الاستخدام وسريع في تحميل الفيديوهات والصور مقارنة بـ«واتساب».

يتميز التطبيق بالتشفير الافتراضي من طرف إلى طرف للمكالمات الصوتية، كما يوفر القدرة على حذف الرسالة تلقائيًا أو حذفها بإرادتك بعد مضي وقت طويل على إرسالها عكس واتساب.

Signal

هو تطبيق مجاني، يحتوي على تشفير قوي، ويعمل على جميع أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة ويتميز بأنه سهل الاستخدام ويتاح من خلاله خدمة الاتصال الصوتي والمرئي، ويمكن استخدام تطبيق Signal بعد تثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وكذلك هاتفك المحمول.

ويتميز بقدرته على حماية خصوصية المستخدمين حيث يتمكن المستخدمون من اختيار إخفاء الرسائل بعد مدة عن طريق تعيين فاصل زمني للحذف التلقائي، ومن عيوبه أنه لا يحتوي على رموز تعبيرية متحركة «إيموجيز».

تطبيق Threema

يتمتع تطبيق Threema بخصوصية كاملة، حيث يتم تخزين قوائم الاتصال الخاصة بك ومعلومات المجموعات على هاتفك فقط، لا على التطبيق كما يتم حذف الرسائل بمجرد تسليمها.

ويمكنك استخدام Threema من إرسال المواقع والملفات، كما يمكنك من إخفاء دردشات معينة وحمايتها بكلمة مرور خاصة.

تطبيق Riot.IM

يدعم الاتصال الصوتي ومكالمات الفيديو، وكذلك التشفير من النهاية إلى النهاية للرسائل، كما يحتوي Riot على غرف محادثة ويمكن للمستخدمين زيارة أي غرفة دردشة عامة.