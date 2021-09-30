مزايا جديدة من واتساب بعد التحديث التجريبي لهواتف أندرويد

قال موقع WaBetaInfo، إن تطبيق واتساب WhatsApp يعمل على إعداد خصوصية مخصص جديد لمستخدمي الإصدار التجريبي من Android، والذي سيضاف من خلاله خيار «جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء»، في إعدادات الخصوصية، والذي سيسمح للمستخدمين بتعيين آخر ظهور لجهات اتصال محددة.

خاصية جديدة لمستخدمي الواتساب

وأضاف الموقع، أن بدأت خدمة المراسلة بالفعل في اختبار هذه الميزة لمستخدمي iOS، وهذا يعني أن الشركة قد تطلقها لكل من iOS وAndroid في الوقت ذاته.

وتعد القدرة على إخفاء آخر ظهور لجهة اتصال معينة ميزة مطلوبة بشدة؛ إذ توجد أوقات لا تريد فيها إظهار بعض الأشخاص عندما كنت متصلا بالإنترنت آخر مرة على WhatsApp.

وأبلغ موقع WaBetaInfo أن الخيار المخصص الجديد سيكون متاحًا لفئات مثل «آخر ظهور»، و«صورة الملف الشخصي»، و«حول».

واتساب يقدم 3 خيارات

وحاليا يقدم WhatsApp 3 خيارات للخصوصية، ضمن هذه الفئات، وهي «الجميع، وجهات اتصالي، ولا أحد».

وسترى قريبا خيارا آخر، هو «جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء"، من خلال خيارات الخصوصية يمكنك التحكم في من يمكنه رؤية آخر ظهور لك أو صورة ملفك الشخصي أو معلوماتك الشخصية على WhatsApp.

ولا يوجد إعداد خصوصية في WhatsApp يسمح للشخص بإخفاء اتصاله بالإنترنت، ويسمح WhatsApp للمستخدمين فقط بإخفاء العلامات الزرقاء وآخر مرة شوهدت في الدردشات.

وأفاد الموقع بأن خيار «جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء» غير متاح حاليًا للجميع، وسيحصل عليه مختبري الإصدار التجريبي من Android في تحديث مستقبلي.

وعند استبعاد جهة اتصال، لا تحتاج الأخيرة إلى استخدام إصدار محدث من التطبيق؛ لأن الخادم يدير هذا الإعداد تلقائيًا نيابة عنك، لذلك عندما يجرى تمكين هذه الميزة لمختبري الإصدارات التجريبية، يمكنك البدء فورًا في استبعاد جهات الاتصال.