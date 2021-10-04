البيت الأبيض: مواقع التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها

أعلن البيت الأبيض أن مواقع التواصل الاجتماعي، أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أعلنت أنها تنظر فيما إذا كان هناك أي تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي الذي استمر لفترة، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في بيان عاجل.

«فيسبوك» تقر بالخلل الكبير الذي أصاب المواقع والتطبيقات

وكانت شركة «فيسبوك» أقرت بالخلل الكبير الذي أصاب المواقع والتطبيقات التابعة لها اليوم، مؤكدة أنها تعمل على معالجة العطل، وباستخدام موقع «تويتر»، نشر حساب «فيسبوك» تغريدة أكد فيها أن الشركة على علم بوجود مشكلات في الدخول إلى الموقع، ويعمل القائمون لإصلاح الخلل.

وكتب حساب «فيسبوك» على «تويتر»: «نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج».

وكانت تقارير قد أشارت عن تعطل خدمات مواقع وتطبيقات شركة «فيسبوك»، وهي «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»، مما شل حركة وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.

موقع «داون ديتيكتور» يؤكد تعطل «فيسبوك»

ووفقا لموقع «داون ديتيكتور»، بدأ تعطل موقع «فيسبوك» وتطبيقي «إنستجرام وواتساب»، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت جرينتش يوم الإثنين، وأثرت على المستخدمين على مستوى العالم.

كما أفاد «داون ديتيكتور»، بأن مستخدمين من مختلف دول العالم يعانون صعوبات في الولوج لـ«تويتر» و«جوجل» و«أمازون» و«تيك توك»، إلى جانب وجود بلاغات عن أعطال في خدمة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة الأمريكية.

و«داون ديتيكتور» هو الموقع الأكثر شهرة في العالم، الذي يهتم بجمع معلومات عن حالة الخدمة عبر الإنترنت، حيث يجذب مئات الملايين من المستخدمين الذين يرغبون في فهم حالة اتصالهم بالإنترنت وشبكة الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والألعاب والترفيه وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت، ومن خلال تحليل عشرات الملايين من تقارير المشكلات الشهرية، يوفر «داون ديتيكتور» معلومات عن الحالة في الوقت الفعلي لأكثر من 6000 خدمة.