هل يحق للملاك إخلاء وحدات الإيجار القديم؟.. قانوني يوضح

تابعت شريحة كبيرة من المصريين عن كثب ما ترددت من مقترحات وتعديلات متعلقة بأزمة قانون الإيجار القديم ما بين اعتراضات من طرفي القانون ومطالبات للمستأجرين وأخرى للملاك، والتي أخذت حيزا كبيرا من النقاشات المجتمعية للوصول إلى توافق بين جميع الأطراف.

الإيجار القديم

وكان من بين الأسئلة الشائعة هو حق الملاك في إخلاء وحدة الإيجار القديم من عدمه، وإمكانية فسخ التعاقد مع المستأجر، وهو ما يرد عليه المستشار ميشيل حليم، المحامي بالنقض والدستورية.

وقال حليم لـ«الوطن» إن مطالبات الملاك لوحدات الإيجار القديم بالإخلاء الفوري أو بعد مدة مخالفة لأحكام المحكمة الدستورية والتي فصلت في هذا الأمر، وقالت إن الامتداد في عقود الإيجار القديم يكون لجيل واحد بشروط ومنها الإقامة المستمرة بالوحدة، وبالتالي لا يصح إصدار أي قانون أو حكم مخالف للمحكمة الدستورية والطرد يتم فقط في حالة عدم توافر شرط من شروط حكم المحكمة الدستورية.

وينتظر الكثير فتح حوار مجتمعي للقانون في وسط مطالبات من الملاك بإلغاء العمل بالقانون وليس تعديله استنادا على كونه قانونا استثنائيا يجب وقف العمل به والعودة للعمل بالقانون المدني، ويعد دور الانعقاد الجديد انفراجة في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، لا سيما أن القانون أحيل للمناقشة بمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، خاصة مع كثرة مشروعات ومقترحات الهيئات البرلمانية التي ظهرت خلال الفترة الماضية بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.