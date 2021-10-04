البيت الأبيض عن عطل «فيسبوك»: قيوده الذاتية لم تنجح

ضربة جديدة تعرض لها موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد تصريحات البيت الأبيض، التي أشارت لعدم نجاح القيود الذاتية للموقع، والتي صاحبت يومًا عصيبًا تمثل بعطل كبير تعرض له الموقع وتطبيقاته.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: «مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت أن العمل وفق قيودها الذاتية لم ينجح».

وأضافت: «ما كشف عنه بشأن فيسبوك بالأمس مزعج وسنواصل دعم جهود الإصلاح الجذري للمشكلات الراهنة».

وجاءت تصريحات البيت الأبيض بعد أن كشفت مديرة سابقة في فيسبوك عن سياسات الشركة التي تضع الأرباح أولا في التعامل مع المستخدمين.

فرانسيس هوجن: فيسبوك يضع الأرباح في مقدمة اهتماماته

وكشفت مديرة الإنتاج السابقة في موقع فيسبوك، فرانسيس هوجن، خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» التلفزيوني، أنها كانت وراء تسريب معلومات تتعلق بسياسات فيسبوك إلى صحيفة «وول ستريت جورنال».

وأضافت أن عملاق التواصل الاجتماعي يطبق قواعد مختلفة على الحسابات رفيعة المستوى، مبرزة أن المنصة لعبت دورا في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

كما قالت إن فيسبوك يضع الأرباح في مقدمة اهتماماته، وذلك على حساب خطاب الكراهية.

وتأتي التصريحات مع «يوم العطل الكبير»، إذ توقف موقع فيسبوك والتطبيقات المرتبطة به مثل «انستجرام» و«واتساب».

ووفقا لموقع «داون ديتيكتور»، بدأ تعطل موقع «فيسبوك» وتطبيقي «إنستجرام وواتساب»، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين، وأثرت على المستخدمين على مستوى العالم.

كما أفاد «داون ديتيكتور» بأن مستخدمين من مختلف دول العالم يعانون صعوبات في الولوج لـ«تويتر» و«جوجل» و«أمازون» و«تيك توك»، إلى جانب وجود بلاغات عن أعطال في خدمة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة الأمريكية.

و«داون ديتيكتور» هو الموقع الأكثر شهرة في العالم، الذي يهتم بجمع معلومات عن حالة الخدمة عبر الإنترنت، إذ يجذب مئات الملايين من المستخدمين الذين يرغبون في فهم حالة اتصالهم بالإنترنت وشبكة الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والألعاب والترفيه وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت، ومن خلال تحليل عشرات الملايين من تقارير المشكلات الشهرية، يوفر «داون ديتيكتور» معلومات عن الحالة في الوقت الفعلي لأكثر من 6000 خدمة.