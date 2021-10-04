وزير الخارجية يكشف عن آخر تطورات العلاقات المصرية مع تركيا وقطر

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، عن آخر تطورات العلاقات المصرية التركية والقطرية، فذكر أن العلاقات المصرية القطرية تّسير بشكل جيد، وهناك إزالة لشوائب الماضي، وبدء صفحة جديدة من التعاون على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتصفية كل ما كان عالقًا من توتر وقضايا فيما بين البلدين، مستشهدًا على ذلك بعودة السفراء بين البلدين مرة أخرى.

سامح شكري: هناك تقدم في العلاقات المصرية التركية

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، والذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه بالنسبة للعلاقات المصرية التركية، فما زالت هناك قضايا معلقة يجب على الجانب التركي أن يتخذ فيها خطوات أكثر تأثيرًا وملبية لما طُرح.

وأشار «شكري» إلى وجود تقدم في إطار بعض الإجراءات التي اتخذت، قائلا: «نأمل أن يجرى البناء عليها للعودة إلى العلاقات الطبيعية مرة أخرى».