سامح شكري يلتقي 6 وزراء وملكة هولندا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

التقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، بنظيره الروسي سيرجي لاڤروڤ؛ للتباحث حول العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما التقى «شكري» بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، للتباحث حول العلاقات الثنائية، وكذا القضايا الإقليمية والدولية التي تمثل أولوية للبلديّن، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

سامح شكري يلتقي بوزير خاجية فنلندا

وفي الوقت ذاته، التقى السفير سامح شكري بنظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، في مقر البعثة المصرية، وأيضًا الفرنسي جان إيف لودريان؛ لدفع العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين، وللتشاور حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الأولوية لدى الجانبين.

والتقى وزير الخارجية أيضا بنظيره الفيتنامي، بوي ثان سون، لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفيتنام في شتى المجالات، وتنسيق الجهود بين البلديّن في المحافل متعددة الأطراف.

وبحث الوزير مع المدافعة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة عن التمويل الشمولي من أجل التنمية، الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، وذلك لبحث التعاون في مجال الشمول المالي، في إطار جهود الدولة المصرية في هذا المجال.

سامح شكري يناقش مع نظيره الإيرلندي العلاقات الثنائية بين البلدين

وكان «شكري» قد استهل لقاءاته أمس، باجتماع مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي سيمون كوفني؛ لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا وسبل الدفع بها قدما، وتناولا عددًا من القضايا الدولية والاقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك للتنسيق على ضوء رئاسة أيرلندا الحالية لمجلس الأمن.

وألقى وزير الخارجية كلمة مصر أمام المائدة المستديرة للاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين، لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، وذلك في إطار فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما شارك وزير الخارجية في اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا، بمشاركة عدد من دول الجوار، وجدد أهمية دعم جهود الاستقرار في طرابلس، وتماسك مؤسساتها الوطنية، وضرورة الاستجابة لإرادة شعبها في تطلعاته المشروعة نحو بلد مزدهرة، وذات سيادة على ترابها الوطني.