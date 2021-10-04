خالد صديق: مصر تريد إحداث تنمية حضارية أكبر من دول الخليج وأوروبا

أعلن المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، تطوير 322 منطقة في مصر، موضحًا «وبعد شهر سيصبح الرقم 327 وسط وجود مشروعات جاهزة للافتتاح مثل مشروع الخيالة وحدائق أكتوبر و15 مايو و4 مشروعات في البحر الأحمر بجانب مشاريع في الطور في جنوب سيناء التي تم تنفيذها بنسبة 100%».

زيادة ثقة المواطنين أكبر تحد في تطوير العشوائيات

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه: «وستعمل الدولة على انتهاء العمل في أكثر من 600 منطقة وسط وجود تحديات وصعوبات كثيرة»، مبينًا أن أكبر تحدٍ في تطوير العشوائيات هو زيادة ثقة المواطنين في القضاء على العشوائيات لصالح المواطن، وهذا ما عملت عليه الدولة للوصول إلى الحياة الكريمة للمواطن، مؤكدًا «الدولة حققت التطور سريعًا في هذه المناطق ورفعت ثقة المواطن فيها ولابد من مشاركة المواطن في الخطة من خلال الحفاظ على المباني والمدن الجديدة».

تطوير يشكّل كل مناحي الحياة

وأضاف «صديق»: «أن التطوير يشمل المباني والجوانب النفسية والاقتصادية والأمنية ضمن خطة تطوير ليست عمرانية فقط؛ ولكن تشمل كل مناحي الحياة ليرتقي طموح المواطنين الذين كانوا يعيشون في العشوائيات حيث أصبح الشباب من الأسمرات أبطال العالم وأوائل في الثانوية العامة وسط تغيير لغة الحوار لديهم لأن التطور شهد كل الجوانب وليس المباني فقط».

تطور صندوق تطوير العشوائيات

وأوضح رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن الصندوق طور من نفسه وأصبح يسمى صندوق التنمية الحضارية بعد ارتفاع سقف الطموح عقب الانتهاء من تطوير العشوائيات، لافتا إلى أن هناك خطة خلال 5 سنوات لتحقيق تنمية حضارية، واعتمد الاسم الجديد للصندوق من قبل مجلس الوزراء من أجل العمل على تطوير عواصم المحافظات بأكثر من 600 مليار جنيه وكذلك تطوير القاهرة التراثية.

رؤية طموحة مصرية

وأكد رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية وإطلاق مشروع جديد وضعنا له اسمًا بشكل مبدئي هو «جوهرة الفسطاط» من أجل إنشاء حدائق على مستوى عالمي، لافتا إلى أن «هناك مبادرات حتى 2030 وسيخطط لها في عام 2027 من أجل المبادرات بعد 2030؛ لأن مصر تريد إحداث تطور أكبر من دول الخليج وأوروبا».