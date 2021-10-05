أحمد فهمي يسخر على تويتر من فيسبوك بمشهد في فيلم «سمير وشهير وبهير»

شارك الفنان أحمد فهمي، جمهوره، بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع «تويتر» سخر فيه من العطل الذي تعرض له موقع «فيسبوك» وتطبيقي «واتساب وإنستجرام» منذ خمس ساعات تقريبا.

أحمد فهمي يعلق على عطل «فيس بوك»

ونشر أحمد فهمي، صورة له عبر صفحته الخاصة على «تويتر» من فيلمه الشهير «سمير وشهير وبهير» ووضع على بطلي الفيلم «هشام ماجد وشيكو» صور «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستجرام» ووضع على صورته هو أيقونة «تويتر»، وعلق عليها قائلا «دلوقتي بقيت البريمو».

ويأتي منشور الفنان أحمد فهمي، بعد العطل الذي تعرض لها مواقع «فيسبوك» و«انستجرام» و«واتساب»، مساء اليوم، وتحديدا منذ خمس ساعات وسبب أزمة عالمية كبيرة.

فيلم العارف

يذكر أن الفنان أحمد فهمي، كان قد عُرض له مؤخرا فيلم «العارف» ولا يزال في السينمات حتى الآن وحقق نجاح كبير حيث تجاوزت نسبة الإيرادات 50 مليون جنيه.

فيلم «العارف» هو بطولة أحمد عز وأحمد فهمى وكارمن بصيبص ومحمود حميدة ومصطفي خاطر وأحمد خالد صالح وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سيد بشير واخراج أحمد علاء الديب.

مسلسل رجالة البيت

وكانت آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان أحمد فهمي مسلسل «رجالة البيت» الذي شارك فيه بجانب أكرم حسني وبيومي فؤاد وويزو وعارفة عبد الرسول وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

وكان قد ظهر كضيف شرف في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، لمشاركة زوجته الفنانة هنا الزاهد في أول بطولتها المطلقة.

مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، هو بطولة هنا الزاهد وعدد كبير من الفنانين منهم أحمد حاتم وطارق الإبياري ومحمد كيلاني ومحمود عبد المغني.