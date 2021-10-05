البلبيسي عن عُطل فيس بوك: قراصنة حاولوا «وقفه عند حده»

علقت نادية البلبيسي، مديرة مكتب «العربية» في واشنطن، على زيادة نسبة الدخول على موقع «تويتر» أثناء تعطل موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«واتس أب» و«إنستجرام» قبل عودتهما منذ قليل، إذ ذكرت أن مصائب قوم عند قوم فوائد، فهو المنصة الوحيدة التي كانت تعمل، وكانت تعطي رسائل للجميع «أهلا بكم في تويتر.. يمكنكم الآن استخدام التطبيق بكل سهولة»، موضحة أن النظام الرأسمالي جعل تدخل الحكومة الأمريكية في شأن تلك الشركات محدودة للغاية.

ترامب كان يشتكي بمرارة من «تويتر»

وأضافت «البلبيسي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة الأمريكية يمكنها فقط أن تطلب من الكونجرس الأمريكي استجواب رؤساء ومدراء ورؤساء تنفيذيين عن تلك الشركات، وهو ما تم بالفعل عندما تم استجواب ومساءلة مؤسس فيس بوك، وعدد من مدراء الشركة التنفيذيين، وكذلك أيضًا جوجل، ومن قبل تويتر، وغيرهم، وكانوا يأتون إلى واشنطن ويدلون بشهادات والبعض الذي كان يشكي بمرارة منهم مثل دونالد ترامب.

ترامب يُقاضي تويتر حاليا وطالب مرارًا بتعديل الفقرة 20 من الدستور

وأوضحت مديرة مكتب «العربية» في واشنطن، أن ترامب يُقاضي تويتر حاليا وطالب مرارًا بتعديل الفقرة 20 من الدستور ، إذ أن الفقرة الـ 20 من الدستور سمحت لهذه الشركات والمواقع بممارسة ما يُسمى الهيئة التحريرية، وسمحت لهم أن يمارسوا السلطة على مليارات من المستخدمين، وحان الوقت للحد من هذه السلطة، اعتقد أنه لاحقا سنرى مساءلة على نطاق أوسع في داخل الكونجرس وإدانة واضحة من البيت الأبيض سواء كان في عهد الرئيس بادين أو في عهد الرئيس ترامب سابقا.

فيس بوك لها سوابق في التعطل

وأردفت أن هذه المواقع قد تعطلت في السابق أكثر من مرة ،و فيس بوك تعطل 10 ساعات قبل ذلك، «كان هناك بعض السوابق، لكن الظروف المحيطة وما رأيناه من تعطل للوسائل في وقت واحد لفترة طويلة ربما مجموعة من القراصنة الذين يحاولون وقف المواقع عند حدها».