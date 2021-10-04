أستاذ اقتصاد دولي عن توقف «فيس بوك»: الأمر أخطر بكثير من عطل مؤقت

علق الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، على العطل المفاجئ الذي تعرض له عدد كبير من تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة اليوم الإثنين، مؤكدا أن الأمر يتخطى ما يعتقده كثيرون، بأن الأمر ليس إلا عطلا مؤقتا لهذه التطبيقات، مشددا على أن الأمر أخطر من ذلك بكثير.

وقال «زكي»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن التقنية التي تعمل بها مواقع التواصل الاجتماعي، أبسط شيء فيها هو GPS، الذي يُستخدم لتيسير حركة الطائرات والسفن والأقمار الصناعية وكاميرات المراقبة.

نبيل زكي: تطبيقات التواصل أصبحت الوسيلة الأولى للمعلومة

ولفت أستاذ الاقتصاد الدولي، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، تمثل أهمية كبيرة لدى الناس والدول في الفترة الأخيرة، بعدما أصبحت المصدر الأول للمعلومة، كما أن هذه المواقع تستخدمها غالبية الشركات في التسويق لمنتجاتها، كاشفا أن 90% من مبيعات الشركات المختلفة بعد جائحة كورونا، كانت مبيعات تمت من خلال مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

أستاذ اقتصاد دولي: تطبيقات التواصل الاجتماعي تمس الاقتصاد العالمي

وأوضح أن تعطل هذه التطبيقات، أمر يمس الاقتصاد العالمي كله، كما أنه يمس مسألة أمن المعلومات، مشيرا إلى أن كل الفرضيات حول أسباب هذا العطل ما زالت متاحة حتى الآن.

نبيل زكي: لا يمكن حصر الخسائر المادية حاليا لكنها ستفوق التوقعات

وأردف أنه من الصعب حاليا حصر الخسائر المادية، الذي سببها هذا العطل، لكنه أكد في ذات الوقت أنها ستفوق كل التوقعات والتكهنات.

ونبه «زكي»، أن قيام بعض الدول بالعديد من الإجراءات بعد هذا العطل، يوضح مدى خطورة هذا الأمر وتخوف الدول من هذا العطل، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي عادت لاستخدام التكنولوجيا القديمة، في أول إجراء لها، ردا على هذا العطل، محذرا أن هذا العطل ليس صدفة بالتأكيد.