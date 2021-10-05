الرئيس التونسي: القضاء يجب أن يلعب دوره التاريخي خلال المرحلة المقبلة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، إنه لا يمكن تطهير بلاده إلا بتطهير القضاء، مشددا على أنه لا يمكن أن تبقى القضايا على رفوف المحاكم لسنوات بسبب تسلل البعض إلى السلك القضائي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف سعيد، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في قصر قرطاج، أن القضاء يجب أن يلعب دوره التاريخي خلال المرحلة القادمة وأن يكن عادلا ولا يظلم أحدا.

وأوضح رئيس تونس، أنه لا يمكن بقاء القضايا في رفوف المحاكم لمدة سنوات نتيجة وجود أطراف تسللت إلى القضاء كـ السرطان، مضيفا أن هناك أطراف أجرمت في حق الدولة وتسللت إلى قصور العدالة في كل أنحاء البلاد، فيتم الحكم على الفقير في يومين فيما يبقى المتأمرون على الدولة بلا محاكمة ودون أن تتحرك النيابة العمومية.

سعيد: النيابة العمومية لا تتحرك إلا عند القبض على شخص فقير سرق الخضراوات

وتابع قيس سعيد قائلا، إن هناك خونة يريدون بالبلاد شرا، لكن النيابة العمومية لا تتحرك إلا عند القبض على شخص فقير سرق الخضراوات، فيما يبقى من نهب المليارات بلا محاكمة، مؤكدا أن هناك قضاة شرفاء في تونس، بينما هناك قضاة آخرون يعملون لصالح أطراف أخرى.

وأضاف سعيد: «أقول لهؤلاء إن الصواريخ موجودة على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة لتضرب هؤلاء الفاسدين في أعماق أعماقهم».

سعيد يعين حنان بالساسي سفيرة جديدة لـ بلاده في الولايات المتحدة

وفي سياق متصل، عين سعيد، أمس الاثنين، حنان التاجوري بالساسي، سفيرة جديدة لتونس لدى الولايات المتحدة، وجرى تعيين بالساسي بعد أن أعفى الرئيس التونسي سلفها، نجم الدين الأكحل، دون توضيح أسباب هذه الخطوة.

جدير بالذكر، ان سعيد، أقال العديد من المسؤولين من مناصبهم منذ 25 يوليو الماضي عندما أعفى رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه وعلق عمل مجلس نواب الشعب «البرلمان التونسي».