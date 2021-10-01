الرئيس التونسي: اختيار الحكومة المقبلة سيكون بعيدا عن «مصاصي الدماء»

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميس، إن التجاوزات في الانتخابات البرلمانية مختلفة وعلى القضاء معالجتها، مضيفا أنه لا أثر للتقارير القضائية بشأن تمويل الأحزاب من الخارج، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

سعيد: الاختيارات في الحكومة ستكون بناء على الوطنية والقدرة على العمل

وأشار سعيد، خلال لقائه بالمكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج، إلى أن من يريد التسلل وفرض اسم في اختيارات الحكومة سيفشل، وأوضح الرئيس التونسي، أن الاختيارات في الحكومة ستكون بناء على الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز بعيدا عن مصاصي دماء التونسيين، في إشارة إلى اختيار الفريق الحكومي القادم.

وأضاف سعيد، أنه لا مجال للخضوع لأي ابتزاز أو مساومة في الحق أو محاولة التسلل لفرض اختيارات معينة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأكد سعيد، أنه اختار طريقا آخر لصناعة تاريخ جديد لـ تونس، مضيفا أن الحقيقة بدأت تظهر للعيان ومن أراد أن يشكك ويحبط العزائم فليعلم أنه سيصطدم بجدار سميك ستتكسر عليه كل محاولات الابتزاز أو فرض اختيارات معينة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وكان سعيد، قال في وقت سابق، خلال لقائه رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، إن أموال الشعب التونسي تُصرف لعدد من الأشخاص لأنهم قالوا إنها تعويضات، وفقا لما ذكرته إذاعة «شمس إف إم» التونسية.

وأوضح الرئيس التونسي، ان أموال الشعب المفقر البائس، أموال الشعب الذي لا يجد الدواء، هذه الأموال تصرف لعدد من الأشخاص لأنهم قالوا إنها تعويضات أو تحت أي عنوان آخر.