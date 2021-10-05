محمد مكاوي يخضع لعملية جراحية في أنفه «صور»

أعلن الفنان محمد مكاوي، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، خضوعه لعملية جراحية في أنفه.

وكتب مكاوي منشورا له بعد إجرائه العملية وظهر وأنفه ملفوف بالشاش وعلق قائلة: «الحمد لله.. أحاول دائما أن أكون إيجابيا».

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور، متمنين الشفاء العاجل وتساءل بعضهم: «هل هي عملية تجميل في الأنف أم أنها إصابة»، حيث لم يعلن مكاوي أي تفاصيل عن العملية، واكتفى بنشر مجموعة من الصور فقط.

إصابة محمد مكاوي بكسر في ذراعه

وفي سبتمبر الماضي، أعلن محمد مكاوي، إصابته في ذراعه، نتيجة تعرضه لحادث بسيارته، ونشر عبر خاصية «ستوري» عدة صور لسيارته وحجم التلفيات بها مصحوبة بتعليق «الحمد لله»، فضلًا عن وضع خرزة زرقاء في جميع الصور الخاصة بالحادث.

وشارك محمد مكاوي، في الجزء الرابع والخامس من مسلسل «حكايات بنات».

مسلسل «حكايات بنات» بطولة ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.