مواعيد وقنوات عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس

حكايات بنات الجزء الخامس.. انطلقت أولى حلقاته أمس على قناة "ON" و"ON Drama"، وبدأ عشاق المسلسل ومتابعيه في البحث عن مواعيد وقنوات عرضه ومواعيد الإعادة، خاصةً بعد أن لاقت الأجزاء الأربعة السابقة من "حكايات بنات" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضها، وذلك بعد أن تطرقت أحداثها لمشاكل الفتيات ورصدت وقائع من نبض الشارع.

مواعيد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس

ويعرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس على قناة ON الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والساعة 1 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 فجرًا، والساعة 3 عصرًَا.

أحداث مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس

وتشهد أحداث المسلسل في جزئه الخامس، حدوث تطور في شخصيات بطلات العمل، إذ اختلفت حياة نور "ميرنا نور الدين"، بعد موت "ثائر"، فتقرر تنفذ طلبه بأن تمثل الدور الذي كان عرضه عليها، عن طريق تلقي كورسات في التمثيل.

أما آش "هاجر أحمد"، فتطير إلى لندن لدراسة الميكانيكا، لتتلقى عرضًا من أكبر مصنع سيارات هناك، وتأتي مصر كل فترة زيارة لأهلها وأصحابها وللإشراف على مشروعها ورشة تعليم الميكانيكا مع "فاروق".

وهند عبدالحليم التي تقوم بدور "جايدا" تعمل Stylist لمساعدة البنات في اختيار ملابسهن وقررت عدم الارتباط إلا بعد التأكد من الشخص المناسب، واكتفت بالتفكير في العمل بشهادتها.

أما جميلة والتي تُجسد شخصيتها "أسماء جلال"، فتفتتح جمعية وأطلقت عليها اسم "حكايات بنات" لتعليم حرف جديدة، لتختلف حياتها تمامًا.

أبطال مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس

مسلسل "حكايات بنات" بطولة ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.

وكان الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بدأ تصويره منذ شهرين ماضيين بعد أن توقف فريق العمل بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أنَّ مسلسل حكايات بنات، هو مسلسل عربي عرض أول مرة عام 2012، من نوع الدراما الاجتماعية النسائية، اعتمدت على مجموعة كبيرة من الفنانات هن صبا مبارك – حورية فرغلي – إنجي المقدم – ريهام أيمن – ريهام أيمن – ندى موسى" بجانب مجموعة كبيرة من الممثلين منهم تميم عبده وكريم فهمي وأحمد صلاح حسني ونادر فؤاد وسامي الشيخ.

إذ تناول العمل حياة أربع فتيات، ملقيًا الضوء على علاقتهن بأهاليهن وحياتهم الخاصة وأحلامهن وطموحاتهن، أربع من الصديقات أحلام (صبا مبارك)، ومريم (ريهام أمين) كامليا (حورية فرغلي) وسلمى (دينا الشريبني) تجمعهم مجموعة من الصفات، ليبدأ الجزء الرابع بتغير جميع بطلاته لتكون ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، وأسماء جلال ويحققا نجاحًا وعودة قوية للمسلسل بعد توقف سنوات وتحقيقه نجاحات كبيرة أثناء عرض الأجزاء الأولى من المسلسل.