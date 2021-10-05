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تقارير: صلاح يرغب في توقيع عقد طويل الأمد مع ليفربول

كتب:

وسام محمد
09:55 ص | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

كشفت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية، عن أن مفاوضات الدولي المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول بشأن تجديد تعاقده، ما زالت معلقة، لافتة إلى أنه سوف تستمر لوقت طويل.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ولم يتم التوصل إلى اتفاف بين الطرفين من أجل تجديد التعاقد.

وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن مفاوضات محمد صلاح مع نادي ليفربول لتجديد تعاقده ما زالت مُعقدة ولا يوجد أي تطور بها حتى الآن.

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