أول صور استعدادات السباح «سيد الباروكي» لعبور قناة السويس الجديدة

توجه السباح المصري سيد الباروكي، إلى منطقة الدفرسوار بقناة السويس، قبل قليل، تمهيداً لبدء عبوره قناة السويس بطول 35 كيلو متر متواصل باستخدام زعانف المونو، ويرافق الباروكي فريق طبي متخصص وفريق رياضي لمتابعة رحلته في المياه من الدفرسوار وحتى النادي العام لهيئة قناة السويس.

وتعد المسافة التي يقطعها «الباروكي»، في قناة السويس أطول من المسافة التي يقطعها السباحون في بحر المانش، فضلاً عن أن قناة السويس الجديدة تشهد تيارات مائية قوية وارتفاع في المد يصل إلى مستوى 2.10 متر أحيانا.

«الباروكي»: أخوض التجربة الأولي كأول سباح في العالم يعبر القناة

وقال السباح سيد الباروكي إن عبور قناة السويس الجديدة بزعانف المونو هو الأول من نوعه، مشيرا إلى أن العبور سيتم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وأن هيئة قناة السويس ووزارة الشباب والرياضة قدمتا له كل الدعم لإتمام التجربة.

وأضاف أن الحدث يساهم في وضع قناة السويس على خريطة السباحين العالميين للقدوم إليها من كافة أنحاء العالم لتجربة كسر الأرقام القياسية خاصة وأن السباحة في القناة تعد تحديا مائيا صعبا.

وأشار الباروكي إلى اختيار موعد عبور القناة تزامنا مع نصر أكتوبر، لما لقناة السويس من أهمية استراتيجية، مشيرا إلى أن القناة وتحديدا أرض القناة الجديدة، كانت شاهدة على انتصار المصريين في أكتوبر عام 1973.

قناة السويس: مؤتمر صحفي يحضره شخصيات رياضية عقب الاحتفال

وأكد بيان رسمي لهيئة قناة السويس، عقد مؤتمرا صحفيا بنادي الشاطئ في الإسماعيلية، بحضور كوكبة من الشخصيات العامة الرياضية والفنية والإعلامية عقب خروج السباح سيد الباروكي من المياه.

وأضافت الهيئة أن الفاعلية تنظم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، تمهيدا لتسجيل المحاولة ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأول سباح يعبر القناة الجديدة بزعانف المونو وأول سباح يعبر بين قارتي آسيا وأفريقيا.