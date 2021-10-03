قناة السويس تجهز لعبور السباح سيد الباروكي القناة في 6 أكتوبر

أعلنت هيئة قناة السويس، البدء في التجهيز لاحتفال ضخم في ذكرى نصر أكتوبر الثلاثاء المقبل، بعبور السباح العالمي سيد الباروكي للقناة، وتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس.

الباروكي أول سباح يعبر القناة بالزعانف المونو

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إن الهيئة تنظم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، فعالية رياضية تشمل قيام السباح الدولى سيد الباروكي بالسباحة في قناة السويس الجديدة، تمهيدا لتسجيل المحاولة ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأول سباح يعبر القناة الجديدة بزعانف المونو وأول سباح يعبر بين قارتين آسيا وأفريقيا.

وبحسب بيان الهيئة، تبدأ الفاعلية الثلاثاء المقبل الموافق 5 أكتوبر، يعقبه مؤتمر صحفي بنادي الشاطئ بالإسماعيلية في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بحضور كوكبة من الشخصيات العامة الرياضية والفنية والإعلامية.

الباروكي: قناة السويس رمز تاريخي في أكتوبر

وقال السباح المصري سيد الباروكي، إن عبوره لقناة السويس، حدث يعتبر الأول من نوعه بعبوره في قناة السويس الجديدة بالزعانف المونو مشيرا إلي انه سيتم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأضاف الباروكي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى اختيار عيد نصر أكتوبر، لما لقناة السويس من أهمية استراتيجية، مشيرا إلى أن القناة وتحديدا مكان القناة الجديدة، كان شاهدا على انتصار المصريين في أكتوبر عام 1973.

وقال الباروكي، إنه يستعد يوميا لتحقيق الرقم القياسي، خاصة بعد تأجيل عبور بحر المانش في يونيو الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتابع: «الرقم القياسي سيكون الأول من نوعه، وهناك تخطيط لعدة فعاليات رياضية أخرى، جار العمل على تنفيذها خلال الأشهر المقبلة».