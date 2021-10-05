بيطري الغربية: تحصين 246 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أعلن الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية اليوم أن إجمالي ماتم تحصينه من رؤوس الماشية حتى اليوم الثلاثاء، 246 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية.

الطب البيطري: تحصين 246 ألف رأس ماشية

وكشف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، في بيان صحفي، أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 266554 حيوان، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات تجوب جميع مراكز وقرى

وأشار مدير الطب البيطري إلى أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

وشدد مدير الطب البيطري على مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية.

قوافل بيطرية تستهدف تنمية الثروة الحيوانية للحفاظ عليها

كما نظمت المديرية قوافل وحملات بيطرية لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية، شدد على ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية ، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية، وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطنين خلال الفترة المقبلة على مستوى قري ومراكز المحافظة .