إنشاء مجمع خدمات ووحدة بيطرية بـ10 ملايين جنيه في الحسينية بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الإسكان الجارية بمركز ومدينة الحسينية، والتي تشمل تنفيذ أعمال إنشاء مجمع خدمات بتكلفة 9 مليون و200 ألف جنيه لخدمة أهالي المدينة.

كما تتضمن المشروعات إنشاء مبني الوحدة البيطرية بقرية الناصرية بتكلفة 700 ألف جنيه، لتقديم أفضل الخدمات البيطرية والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها.

من جانبه، أوضح المهندس أسعد موسى وكيل وزارة الإسكان، أن مجمع خدمات الحسينيه والمُقام على مساحة 507 مترًا، يضم مكاتب تموين وبريد وتضامن اجتماعي وتأمينات اجتماعية وتأمينات علي السيارات، وذلك لتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المدينة، مشددًا على الشركة المنفذة سرعه الانتهاء من الأعمال ودخول المجمع الخدمة الفعلية.

وأضاف وكيل وزاره الإسكان أنه جاري الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مبنى الوحدة البيطرية بقرية الناصرية، مؤكدًا أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من جميع الأعمال ودخول المبنى الخدمة الفعلية طبقًا للخطة الزمنية المحددة.