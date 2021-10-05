«خطة النواب» توافق على التعريفات الجديدة للموازنة بقانون المالية العامة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، على المادة رقم 1 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة، والتي تحدد التعريفات الواردة بالقانون.

وأقرّت اللجنة المادة 1 في الباب الأول: «تعريفات ومبادئ الموازنة»، وجاءت كالتالي:

المادة 1

تطبيق القانون

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

المالية العامة: العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها العامة المختلفة.

الموازنة العامة للدولة: البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

موازنة البرامج والأداء: أسلوب يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.

البرامج: مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

إطار موازني متوسط المدی: بيان يحتوي على تقدير الموارد والاستخدامات لمدة 3 سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، وتكون تقديرات كل سنة مالية على حده.

الحساب الختامي : تقرير عن التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الادارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية.

السلطات المختصة

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية

السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال.

الجهات الإدارية: الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهينات الاقتصادية.

الجهة المستقلة: الجهات والهيئات والأجهزة التي ينص عليها الدستور أو القانون بأنها مستقلة والجهات والهيئات والأجهزة التي ينص في قانون إنشائها على أنها مستقلة.

الوحدات الاقتصادية: الشركات والمملوكة للدولة بنسبة 51% فأكثر.

الوحدة الحسابية المركزية : الوحدة الحسابية بالوزارة، والتي يتم من خلالها تنفيذ كل مدفوعات ومتحصلات الجهات الإدارية.

الإنفاق الحكومي: كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات الإدارية والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية.

تعريفات كلمة «العجز» في القانون

الاستحقاق الدستوري: التزام الدولة بتوفير الإنفاق الحكومي لبعض القطاعات الوظيفية بنسبة من الناتج القومي الإجمالي.

العجز/ الفائض (النقدي): الفرق بين المصروفات والإيرادات.

العجز/ الفائض (الكلي) : العجز أو الفائض النقدي مضافًا إليه صافي الحيازة من الأصول المالية .

العجز/ الفائض (الأولى): العجز أو الفائض الكلي مستبعد منه مدفوعات الفوائد.

صافي الحيازة من الأصول المالية: الفرق بين حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وبين المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية.

التصنيف الوظيفي: تقسيم الاستخدامات وفقًا للوظائف التي تقوم بها الجهات الإدارية في إطار برامجها المعتمدة.

التصنيف الأقتصادي: تقسيم الاستخدامات والموارد إلى أبواب، ومجموعات، وبنود، وأنواع بما يتوافق وإحصاءات مالية الحكومة العامة.

التصنيف الإداري: تقسيم الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلى جهاز إداري، وإدارة محلية، وهيئات عامة خدمية.

الأساس النقدي: أساس محاسبي يتمّ فيه تسجيل الموارد عندما يتم تحصيلها وتسجيل الاستخدامات عندما يتمّ سدادها.

أساس الاستحقاق: أساس محاسبي يتهم فيه تسجيل الموارد والاستخدامات عند استحقاقها دون النظر إلى وقت تحصيلها أو سدادها.

حساب الخزانة

حساب الخزانة الموحد : حساب تجميعي بـ البنك المركزي المصري يشمل جميع حسابات وزارة المالية والهيئات الاقتصادية وغيرها من حسابات الجهاتالأخرى والحسابات المتنوعة المفتوحة أو التي تفتح مستقبلا لدى البنك المركزي المصري.

الحساب الخاص/ الصندوق: حسابات/ صناديق تنشأ لأغراض محددة تخصص فيها مواردها المقابلة استخداماتها.

جداول الخزانة: جداول تتضمن إجمالي موارد الخزانة العامة واستخداماتها وتتضمن كل أنواع العجز الفائض ومصادر التمويل.

الحسابات الصفرية: الحسابات التي تحول أرصدتها يوميًا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.