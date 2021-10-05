محمد بن زايد: الإمارات تراهن دائما على الكفاءات

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تراهن دائمًا على الكفاءات والنوع لا الكم، وإن أبناءنا من خلال تميزهم، يشرفون أهلهم وبلدهم، ويعززون مكانتها ويفرحوننا، وذلك خلال تصريحات له في وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

سلطان الجابر يحصل جائزة «شخصية العام التنفيذي في قطاع الطاقة»

جاء ذلك خلال تهنئة محمد بن زايد، للدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، بمناسبة حصوله على جائزة «شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة» لعام 2021 من مؤسسة «إنرجي إنتيليجنس» العالمية.

رسالة محمد بن زايد لكل مواطني الإمارات

وتابع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي: «نبارك لسلطان الجابر ونتمنى له مزيدًا من التميز في عمله والتوفيق في خدمة وطنه»، موضحًا أن مثل هذه الجوائز وغيرها ستكون حافزًا لكل إماراتي اليوم لكي ينافس عليها، وهي أيضًا رسالة لبذل مزيد من العمل لتحقيق التفوق والانجازات.

فيما قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن كلمات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هي الجائزة وهي مصدر فخر وعز وشرف وإنه وزملاءه يعتزون بها، موضحًا أن هذه الانجازات والنتائج الطيبة والتميز، إن كان في محافل إقليمية أو دولية ما كان ليتحقق لولا رؤية محمد بن زايد، وتوجيهاته ودعمه ومتابعته المتواصلة واهتمامه بكل التفاصيل.

كلمة سلطان الجابر

وتابع «الجابر»: «نحن أبناء هذا البلد.. والشيخ زايد، الذي أسس لنا دولة ليس لها مثيل، دولة فريدة من نوعها في كل النواحي وفي كل المجالات فقد أسس لنا قطاع تعليم وغرس فينا حب الوطن والولاء والانتماء وقيما ومباديء وثوابت وطنية»، معاهدًا الشيخ محمد بن زايد على مواصلة العمل وتحقيق الانجازات «نحن رهن الإشارة و في خدمتكم، ونيابة عن كل زملائي في كل مكان أعمل فيه نحن تحت أمرك و في خدمة البلاد وأهلها، وفي خدمة القيادة، وإن شاء الله ما ترون منا إلا أفضل نتائج وأعلى إنجاز، وكل التميز في كل المحافل بإذن الله».