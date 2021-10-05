شعبة الدخان: مبيعات المعسل تراجعت 75% والأمل في «فك الحظر»

كشف إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية، عن مبيعات المعسل في الفترة الأخيرة خاصة في ظل أزمة كورونا ونتيجة الحظر الحكومي لتدخين الشيشة في المقاهي، مشيرًا إلى أنها تراجعت بنسبة 75% على أساس سنوي.

مصانع إنتاج المعسل تعمل بـ25% من طاقتها الإنتاجية

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»: «أن مصانع إنتاج المعسل تعمل بنحو 25% من طاقتها الإنتاجية؛ بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وما تبعها من إجراءات حكومية بإغلاق المقاهي، في البداية، ثم منع تدخين الشيشة بعد ذلك».

وأكد الإمبابي: «أن كميات التصدير لم تشهد ارتفاعًا نتيجة لسيطرة تداعيات الوباء على كافة الأسواق، وعزوف الكثير من المدخنين عن تدخين الشيشة في الوقت الحالي»، موضحًا أن المبيعات قد تعود إلي طبيعتها إذا ما قرر مجلس الوزراء السماح بتدخين الشيشة في المقاهي، حال استقرار الوضع الصحي، وتحجيم انتشار الفيروس.

وكان مجلس الوزراء قد اتخذ عدة قرارات في مايو الماضي في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس «كورونا»، وعلى رأسها حظر تداول الشيشة في المقاهي.

ووفقا لما قاله «الإمبابي»، فإنه على الرغم من وجود مقاهٍ غير ملتزمة بالقرار، إلا أن ذلك لم يسهم في تحريك المبيعات، نتيجة لمخاوف أصحاب المقاهي من التعرض لعقوبات نتيجة لقرار مجلس الوزراء.

%80 من استهلاك المعسل يأتي عن طريق المقاهي

وبحسب بيانات شعبة الدخان فإن نحو 80% من استهلاك المعسل، يأتي عن طريق المقاهي، وبالتالي فإن قرارات الحكومة انعكست على المبيعات المحلية، وبحسب «الإمبابي»، فإن تراجع الطلب المحلي على المعسل أمر طبيعي، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية، لافتا إلى أن عامل تراجع القدرة الشرائية، فضلا عن المخاوف من العدوى، أدى إلي عزوف الكثير من المدخنين عن تدخين الشيشة.

استقرار مبيعات السجائر

وفيما يتعلق بالسجائر، قال رئيس الشعبة إن المبيعات مستقرة، ولم تتأثر بتداعيات الفيروس خلال العام الماضى وحتى الآن، نظرًا لاختلاف طبيعة الاستهلاك.