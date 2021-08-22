جابان توباكو: لا زيادة في أسعار المعسل.. ومنتجات الشركة ثابتة ومستقرة

قال مسؤول بشركة جابان توباكو العالمية إن شركته لم ترفع أسعار المعسل الخاص بها، بعد قرارها بزيادة أسعار السجائر.

وأضاف المسؤول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار كل منتجات الشركة، المباعة تحت العلامة التجارية «أدخنة النخلة»، ثابتة ومستقرة ولم يتم تغييرها، موضحا أن الشركة قررت تحريك سعر سجائر «وينستون» فقط بقيمة جنيه واحد، نتيجة رسوم التأمين الصحي والزيادة الضريبية التي يتم إقرارها كل عام.

سجائر ومعسل لم تشهد أي نقص في الأسواق

وأشار إلى أن كل منتجات الشركة مِن سجائر ومعسل لم تشهد أي نقص في الأسواق، وأنه لا توجد أزمات في المعروض، وفيما يتعلق بطرح منتج التبغ المسخن قال المصدر إن الأمر لا يزال قيد الدراسة من جانب الشركة حتى الآن.

التأمين الصحي والزيادة الضريبية الجديدة

وكانت سوق السجائر شهدت تحركات في الأسعار بداية من الأسبوع الأول في شهر يوليو، على خلفية الزيادة في رسوم التأمين الصحي والزيادة الضريبية الجديدة، حيث رفعت الشركة الشرقية للدخان أسعار منتجاتها بقيمة جنيه، ثم تبعها بعد ذلك قيام شركة بريتش أمريكان توباكو بزيادة مماثلة.

وتحركت أسعار السجائر قبل أيام جنيها واحدا فقط موزعا بين 25 قرشا للتأمين الصحي، ونصف جنيه للموازنة، و25 قرشا للشركة.

وكانت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، قررت رفع أسعار السجائر في منتصف يوليو الماضي، وفقًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل.

تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية

يذكر أن قانون التأمين الصحي الذي تم إقراره في يوليو 2018 ينص على تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن تجري زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، والتي تنتهي فى يوليو الماضي، الأمر الذي حرَّك أسعار السجائر.