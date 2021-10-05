وزير الاتصالات الأسبق يحذر من أزمة إنترنت على غرار «فيسبوك»

وصف المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق، سقوط شبكة تطبيقات في فيسبوك بأنها تجربة جيدة، مشيرا إلى أن تجربة العيش بدونها لمدة 6 ساعات تدعو للتساؤل عن مصيرنا بدون خدمات الانترنت إطلاقا؟ خصوصا أن هناك ملايين لديهم أعمال على فيسبوك، يجب أن ينتبهوا لخطورة عدم وجود إنترنت أو سوشيال ميديا في الحياة.

وأكد «نجم» في تصريحات لـ«الوطن»، أننا لن نستطيع منافسة فيس بوك، بتطبيقات محلية، لأن المستخدمين لشبكة فيسبوك في كل مكان في العالم، والتطبيق المحلي لن يستطيع الوصول بشكل كبير عالميا.

نستطيع المنافسة عالميا بإنشاء مراكز بيانات عالمية

وأشار «نجم»، إلى أننا نستطيع أن ننافس عالميا، ليس من خلال التطبيقات، وإنما من خلال إنشاء مراكز بيانات عالمية على الأراضي المصرية، تمكن شركات التكنولوجيا من وضع سيرفراتها فى مصر، موضحا أن موقعنا المميز عالميا، وكم الكابلات البحرية التي يزيد عددها عن 17 كابلا تمر جميعها من الأراضي المصرية، تجعلنا مؤهلين فعليا للمنافسة عالميا.

وأوضح وزير الاتصالات الأسبق، أن مصر لديها قناة سويس واحدة، يمر منها ما يقرب من نصف التجارة العالمية، ومن الممكن أن يكون لدينا قناة سويس ثانية، لمرور البيانات العالمية.

وتعطلت عدد من تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي على رأسها فيسبوك وواتساب وانستجرام لعدة ساعات أمس الاثنين، قبل أن تعود للعمل، بعدما أعلنت شركة فيسبوك أن سبب العطل يرجع إلى التذبذب في الشبكة، تسبب في خلل بين مراكز البيانات.

التذبذب في الشبكة تسبب في خلل بالتواصل

وأكدت «فيسبوك» في بيان رسمي أمس، أن التذبذب في الشبكة، تسبب في خلل بالتواصل بين مراكز البيانات، مشيرة إلى خلل تقني داخلي، تسبب في تعطيل عمل المنصة.