أول طلب في الكونجرس ضد «فيس بوك».. تفكيك الشركة

قالت النائبة في الكونجرس الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، على صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، إن الانقطاع الهائل لشركة فيس بوك أمس الاثنين، كان بمثابة تذكير باحتكارها للاتصالات والخدمات الأخرى في جميع أنحاء العالم، وكان هذا هو أحدث مؤشر على ضرورة تفكيك الشركة.

دعوى قضائية ضد فيس بوك

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد فيسبوك، زاعمة أن الشركة انخرطت في استراتيجية مانعة للمنافسة تتمثل في شراء الشركات، بما في ذلك خدمة مشاركة الصور انستقرام ومنصة واتس آب.

وتعرضت أسهم الشركة للضرر مرة أخرى أمس الإثنين، عقب انقطاع عالمي لمستخدمي تطبيقات الوسائط الاجتماعية الخاصة بها لمدة 6 ساعات متواصلة؛ مما ساعد على تأجيج أكبر انخفاض في ما يقرب من عام.

منع 3.5 مليار مستخدم من الوصول لـ فيس بوك

وألقت شركة فيسبوك باللوم على «تغيير خاطئ في إعدادات الخوادم» في انقطاع الخدمة لمدة ست ساعات تقريبًا يوم الاثنين، مما منع 3.5 مليار مستخدم للشركة من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة مثل واتس آب وسنجر وانسجرام.

كان انقطاع الخدمة بمثابة الضربة الثانية لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي في غضون أيام عديدة، بعد أن اتهمت موظفة سابقة بالشركة الأحد الماضي، الشركة بإعطاء الأولوية للربح مرارًا وتكرارًا على تضييق الخناق على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

مع تدفق العالم على التطبيقات المنافسة مثل Twitter و TikTok، انخفضت أسهم فيسبوك بنسبة 4.9٪، وهو أكبر انخفاض يومي لها منذ نوفمبر الماضي، وسط عمليات بيع أوسع لأسهم التكنولوجيا يوم الاثنين. وارتفعت الأسهم بنحو نصف بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق بعد استئناف الخدمة.