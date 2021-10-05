صاحب الرقم القياسي بـ«جينيس»: الموتوسيكل الكهربي «جيبّ» المواطن

قال المغامر علي عبده، صاحب الرقم القياسي الجديد في موسوعة جينيس العالمية، اليوم، إن موتوسيكل الكهرباء صديق للبيئة و«جيب» للمواطن، ولا يتكلف إصلاحه كثيرًا، مشيرًا إلى أنه توجد 300 محطة شحن كهربائي حاليا، ومن المتوقع زيادتها إلى 3000 محطة خلال سنة واحدة.

ولفت «عبده»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إلى أنه توجد ماركة موتوسيكلات واحدة تدعم الشحن السريع في العالم، وهو آمن وعملي.

وأشار إلى أنه شارك في 3 أرقام قياسية؛ الأول كان لترويج السياحة في مصر، والثاني كان في الجونة للترويج لسياحة المغامرات، والرقم الثالث كان خلال الترويج لأهداف التنمية المستدامة في مدينة العلميين الجديدة، لافتا إلى أنه عمل على تعريف الناس بأهداف التنمية المستدامة، مبينا أنه ساق الموتوسيكل لمدة 24 ساعة، وكان يشحنه بعد كل ساعة ونصف، وكان هناك شهودًا لتوثيق الرحلة، وعددهم 12.

اشتراطات تسجيل الرقم القياسي في جينيس

وأضاف «عبده»، أن الرقم القياسي يشترط وجود طريق مغلق وتم تفعيل ذلك في أحد طرق العلميين الجديدة، وتم قياس الطرق بدقة وكانت كل لفة أكثر من 8000 متر، وتم مراقبة هذا الأمر بالكاميرات لإرساله إلى موسوعة جينيس.

توسع الفعاليات في 17 محافظة

وأشار صاحب الرقم القياسي الجديد في موسوعة جينيس العالمية، إلى أنه يقيم الفعاليات في القاهرة، ومن المقرر زيارة 17 محافظة خلال الفترة المقبلة؛ للحديث عن أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المخالفة، كما يسعى إلى عمل أكبر جولة بدراجة كهربائية في العالم بالمستقبل.