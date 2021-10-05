وفاة نائب الدقهلية الأسبق عبد الرحمن بركة.. 16 عاماً في البرلمان

توفى عضو مجلس الشعب الأسبق، الدكتور عبد الرحمن عبد الرحمن عبد المجيد بركة، وشهرته عبد الرحمن بركة، عن عمر يناهز 71 عاما، مساء اليوم الثلاثاء، وسبق لابن قرية «سنتماي»، التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، الراحل أن شغل منصب أمين عام اتحاد البنوك المصرية سابقاً، وشغل عضوية مجلس الشعب لمدة 16 عاماً، لعدد 4 دورات، وأكثر من خاض معارك انتخابية طاحنة في الدائرة كانت تنتهي بفوزه وذلك لما كان يتمتع به من قوة وشعبية بين أبناء دائرته.

نعي الدكتور عبد الرحمن بركة

ونعاه أبناء دائرته وأبناء قرية سنتماي، مركز ميت غمر، ودعوا له بالرحمة والمغرة وأن يتغمده الله بواسع رحمته، كما نعاه مركز شباب سنتماي: «ببالغ الحزن والاسي تنعي اسرة مركز شباب سنتماي وجميع العاملين ومجلس الادارة في وفاة الدكتور عبدالرحمن بركة سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته».

وولد الدكتور عبد الرحمن بركة، في الأول من شهر يناير عام 1950، في محافظة الدقهلية، وحصل على بكالوريوس تجارة عام 1971، وحاصل علي دكتوراه في الاقتصاد في شهر أكتوبر 2004.

المناصب التي تولاها الدكتور عبد الرحمن بركة

وتولي الراحل عدة مناصب منها: مدير عام بنك هونج كونج المصري، رئيس مجلس إدارة بنك مصر رومانيا، مجلس الإدارة المنتدب، بنك الأهرام، وأمين عام اتحاد البنوك المصرية سابقا.

وبدأت رحلة الدكتور عبد الرحمن بركة مع مجلس الشعب المصري، مرشحا عن الحزب الوطني الديمقراطي، دائرة «نقطة شرطة أتميده» بمركز ميت غمر في دورته «1990 – 1955»، وقدم الكثير من الخدمات لأهالي دائرته وكان له بصمات واضحة، فأعادوا انتخابه في دورة «2005-2010»، وكذلك في دورة «2010- 2011» وكانت أخر دوراته في مجلس الشعب.