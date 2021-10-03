وفاة اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية والإسكندرية الأسبق بفيروس كورونا

توفى اللواء أيمن الملاح مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الدقهلية والإسكندرية الأسبق، متأثرا بإصابته فيروس كورونا، وأعلن نجله «ممدوح» أن موعد الجنازة والعزاء بالمقابر بعد صلاة العصر بمسجد سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية.

نعي مدير أمن الدقهلية الأسبق

ونعى الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الراحل، قائلصا: «بكل الحزن، تلقيت خبر وفاة ابن خالتي اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية السابق، بعد رحلة عناء مع فيروس كورونا اللعين، كانت لي معه ذكريات طيبة في الطفولة والشباب، وكانت والدته رحمها الله من أقرب خالاتي إلى قلبي، رحمة الله على الجميع، وجمعنا بهم في أعلى درجات الفردوس، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكتب الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية الأسبق، قائلا: «البقاء لله، أنعي ببالغ الحزن والأسى الأخ العزيز اللواء أيمن الملاح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية الأسبق، تغمده الله بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

رحلة اللواء أيمن الملاح في وزارة الداخلية

وتدرج اللواء أيمن الملاح، في وزارة الداخلية، وعمل بإدارة البحث الجنائي، ووصل إلي رتبة عميد بإدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية، إلي أن رُقي إلى رتبة لواء، وعمل مساعدا لمدير مصلحة الأحوال المدنية لمنطقة غرب الدلتا، ثم مساعد مدير أمن الإسكندرية، إلي أن تولي حكمدار مديرية أمن سوهاج ثم عمل مدير لمديرية أمن الدقهلية، وأعقب ذلك نقله للعمل مدير أمن الإسكندرية، وظل بها إلي أن وصل إلي سن التقاعد.