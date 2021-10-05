«الوزراء» يحسم الجدل بشأن منع الطلاب من دخول الجامعات دون لقاح

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدم السماح بالدخول للطلاب الذين لم يحصلوا على اللقاحات المضادة لكورونا لم تُطبق في اليوم الأول من دخول الجامعات أو الأسبوع الأول، بل سيكون هناك فترة سماح للطلاب، «ما زال لدينا 2 مليون طالب لم يتلقوا اللقاح حتى الآن في التعليم العالي، وسنعطي لهم فرصة في بداية العام الدراسي كي يحصلوا على التطعيم»، موضحًا أن وزارة التعليم العالي هي من ستحدد موعد تطبيقه بالتنسيق مع الجامعات.

موعد متوقع لصدور قرار منع دخول الطلاب للجامعات دون لقاح

وأضاف «سعد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه ربما نتحدث عن منتصف نوفمبر أو قبل ذلك، وذلك سيتم تحديدة وفقًا لمدى التسارع في إعطاء الجرعة الأولى من اللقاحات، موضحًا أن بعض الجامعات قد تبدأ تطبيق القرار قبل هذا الموعد، وتمنع دخول أي طالب لم يحصل على التطعيم، إذ أن هناك جامعات قطعت شوطًا أكبر في التطعيم؛ لكن في النهاية القرار سيطبق على الجميع وسيكون هناك تاريخ معين لكل جامعة أو ربما يقر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي تاريخ موحد لكل الجامعات.

أي طالب أخذ اللقاح بالجامعات سيحصل على «كود»

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه بعد هذا التاريخ الموحد، لن يُسمح بعده لأي طالب أو أي شخص في الجامعة الدخول دون تقديم شهادة تثبت حصوله على اللقاح، سواء هذه الشهادة كانت مطبوعة أو إلكترونية، فكل طالب يحصل على التطعيم في الجامعات ستعطي له الجامعة كود معين، مختلف عن الكود الذي تعطيه وزارة الصحة، مختتمًا كود وزارة الصحة أشمل وأعم ويستطيع الطالب من خلاله أن يسافر ومعترف به دوليًا، لكن الكود الخاص بالتعليم العالي هو لتنظيم عملية الدخول داخل الحرم الجامعي.