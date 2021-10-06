«جاويش» يوزع البلح على أهل بلدته منذ 20 عاما: صدقة على روح الوالد

كان والده عمدة القرية، معطاءً يحب الخير ويسعى في الصلح دائما، يزرع النخل ويحصد البلح، ثم يقوم بتوزيع جزء كبير منه على أهالي قريته الروضة التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، زكاة لماله وعن صحته وأولاده، توفي الرجل بعد سنوات ليُفاجئ أهالي القرية بابنه عبدالله جميل جاويش، البالغ من العمر 45 عاماً، يزرع النخل ويحصد البلح ويقوم بتوزيعه كله على الأهالي بالتساوي، كصدقة جارية على روح والده.

توزيع البلح على كل بيوت القرية

منذ 20 عاماً، ويقوم عبدالله، بتوزيع البلح على الأهالي: «أبويا كان بيوزع جزء من محصول البلح على الأهالي، فلما مات قررت أزرع النخل وأصرف عليه وأوزع طرح البلح كله على أهالي القرية طوال هذه السنوات كصدقة جارية على روح أبويا، كل عام في هذا التوقيت أحصد المحصول وأحضر تروسيكل وأقوم بتوزيع البلح بالتساوي على كل أبناء القرية من بيت لـ «بيت»، الغني والفقير «اللي محتاج واللي مش محتاج».

المحصول من أجود أنواع البلح

يتحمل عبدالله جاويش، تكلفة كبيرة خلال موسم البلح لكنه لم يشعر أبداً بأن ماله ينقص: «بكلف وبصرف كتير علشان النخل يجيب محصول كويس لأهل البلد، وربنا بيراضيني ومش بحس أن مالي بينقص، فعلا ما نقص مال من صدقة، النخل عندي علشان بكلف عليه، بيطلع محصول من أجود أنواع البلح.

فرحتنا لا توصف مع بداية ظهور بشاير الخير

يشعر الشاب الذي يعمل محامي بسعادة كبيرة حينما يرى النخل يطرح بلحا، ويزف بشرى بقدوم المحصول: «ببقى فرحان من أول ما أشوف بشاير الخير كدة من محصول البلح، بقول لأهل بيتي استعدوا علشان الخير جاي، وبشارك بنفسي في حصد المحصول وكمان أطفالي، بحس بسعادة كبيرة، علشان عارف ان أهلي بلدي اتعودوا على كدة، وفي ناس كتير بتشاركنا في حصد المحصول، وبنلف من بيت لبيت على أهل القرية جميعا ونوزع المحصول بعد وزنه ومعرفة نصيب كل فرد منه، حتى إحنا بناخد زي أهل البلد بنفس مقدار كل بيت، وبزعل لما بيكون المحصول قليل، بحس إني قصرت، لكن يعلم ربنا ما بقصر علشان دي صدقة على روح ابويا».