قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إن المحافظة أنهت استعداداتها لحصاد محصول البلح والذي سيبدأ نهاية الشهر الجاري.

وأضاف المرسي أن المحافظة تمتلك نحو 2 مليون نخلة على مساحة تقدر بــ21 ألف فدان موزعين على جميع مراكز المحافظة، كما يجري زراعة عدة أصناف، معظمها من الصنف السيوي الذي يزرعه 90% من مزارعي الوادى الجديد، بالإضافة إلى أصناف البرحي والمجدول والذي يجري زراعتها بواسطة الشركات الاستثمارية الكبرى.

وأوضح أن المحافظة انتهت من تطوير مجمع التمور بمنحة إماراتية تقدر 20 مليون جنيه بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المحصول، وإضافة صناعة جديدة مشتقة منه، كما تم توفير كميات كبيرة من الشكائر البلاستيك والأقفاص لتزميط وجمع المحصول.

وأوضح أن المديرية قامت على مدار الفترة الماضية بعقد ندوات مكثفة وورش عمل حول النخيل بجميع القرى والمدن بهدف توعية المزارعين بأساليب الرى والتسميد ومواعيد الحصاد والمعاملات الفنية الزراعية الأخرى.