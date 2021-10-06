انقطاع المياه عن مركز فوه بكفرالشيخ بسبب عطل مفاجئ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، قطع مياه الشرب عن مدينة فوه وكل القري التابعة لها، بسبب عطل مفاجئ، ولم تحدد الوحدة المحلية توقيت لعودة المياه مقطوعة في المركز.

الوحدة المحلية: جار إصلاح العطل

ونشرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورا للأهالي قائلة: «أهالي مركز ومدينه فوه الكرام، نعتذر عن قطع المياه في مركز ومدينة فوه نظرا لحدوت عطل مفاجئ بالخط 500 وجاري الإصلاح حاليًا».

وردا على أسئلة المتابعين متى ستعود المياه، أكدت الوحدة المحلية أنها ستعود فور الانتهاء من إصلاح العطل المفاجئ، ولم تحدد وقتا لعودتها.

انفجار خط صرف صحي في فوه

وأكد وائل فرج، رئيس مركز ومدنية فوه، أن الانقطاع جاء بعد انفجار خط صرف صحي بشارع الجيش قبل ساعات، وجرى إصلاحه.

أشار إلى إصلاح خط صرف صحي 12 فخار بشارع الجيش ليلا، حيث انتقلت فرقة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفوه، وبحضور نواب رئيس المركز والمدينة، ومدير عام منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بفوه، ومعدات الوحدة المحلية بفوه، وشدد رئيس المركز والمدينة على تكثيف الجهود لسرعه الانتهاء من أعمال الإصلاح فورا .

ومن ناحية أخرى، تفقد رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال تركيب وتوصيل ديزل «مصدر التغذية الأرضي» لمستشفى فوه المركزي بقدرة 500 ك وات، مشيدا بالجهود التي قامت بها كافة الجهات المعنية منذ بداية توصيل الكابلات، حتى إنهاء اعمال التركيب، مشيرا الي مواصلة العمل فى تذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية في جميع القطاعات بالمركز والمدينة.