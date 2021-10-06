مشاركة عربية خلال احتفالية ذكرى أكتوبر أمام السيسي: وصلت رسالتك وحي على العلم

شارك عدد من النجوم خلال احتفالية انتصار حرب أكتوبر للمرة الأولى، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الحفل الذي أقيم في مركز المنارة ضمن احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ48 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة.

مطربون عرب يشاركون في احتفالية حرب أكتوبر

ومن المطربين الذين شاركوا الفنانة اليمنية بلقيس، المطربة اللبنانية ديانا حداد، والشاعرة الفلسطينية الطفلة ميس عبد الهادي قصيدة بعنوان «عزيزا علي القلب نصر أكتوبر».

وتحتفل الدولة المصرية، بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصري وعربي بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية، في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.

أوبريت «كمل عبورك»

أوبريت «كمل عبورك» من كلمات محمد البوغا، ومن ألحان أحمد العتباني، وقدمت على خشبة المسرح بمصاحبة فرقة كورال من الأطفال.

وقالت كلماته، «كمل عبورك هو ده وقتك ودورك.. ربنا يكون في عونك ربنا يسدد خطاك.. امشي في طريقك ربنا دايمًا دايمًا يعينك طول ما مصر في نن عينك شعب مصر أكيد معاك، وصلت رسالتك وحي على العلم.. شوفنا في طاقتنا انه مش عايز كسل.. والكل لازم يبقي ليه دور في البلد وسمينا باسم البلد وده حصل».

وتابع، «اصبر تنول وتعدي تلاقي دي مش خطب وكلام قولته في يوم.. وعدك صريح على راي فلاح فصيح للمراه دور في مجتمعنا.. ده كلام قولته في يوم بتأدي دورها زي أي فرد فى البلد وعمر دورها، أنا كل يوم في المدرسة بحي العلم.. الجندي عنده سلاح وأنا عندي القلم أكيد هيكون ليا، قالوا اللي راحوا هيتنسوا مين اتنسى.. ده منسي درس بيدرسوا في المدرسة.. ده الاختيار يا يعيشك يا موتك».