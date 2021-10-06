كريم والسقا وحميدة أبرز المشاركين في «صنّاع التاريخ» باحتفال نصر أكتوبر

شارك عدد من نجوم الفن، في الفيلم التسجيلي «صنّاع التاريخ»، الذي عرض خلال فعاليات الندوة التثقفية الـ34 للقوات الخاصة، والتي حملت اسم «العبور إلى المستقبل» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أُقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات.

المشاركون في «صنّاع التاريخ»

ومن بين المشاركين في الفيلم التسجيلي، الذي أنتجته إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، النجوم: محمود حميدة، أحمد فؤاد سليم، منى زكي، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، وآسر ياسين.

السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى احتفالي ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل»، ويديره الإعلاميان ريهام الديب ومحمد ترك.

ويشارك في المنتدى اللواء الدكتور سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، والأستاذ الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة الدفاع عن طابا، الشيخ سليمان عيد أبوسمري، أحد أعضاء مجاهدي شمال سيناء، المستشار محمد جمال الغيطاني، المستشار بوزارة الخارجية، والطالبة ياسمين سليم سلمان، إحدى فتيات قرية الروضة بشمال سيناء، والشاعر عبدالله حسن، والشاعرة الفلسطينية، ميس عبدالهادي.