«الدريني» يفتح الأرشيف والصحف لرصد خداع حرب أكتوبر الاستراتيجي عن قرب

أذاعت قناة «ON» البرومو الدعائي لبرنامج «عن قرب» الذي سيذاع يوم الخميس 7 أكتوبر الساعة 19:00، على شاشتها ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، حيث يغوص البرنامج بين طيات المذكرات والكتب وملفات الأرشيف والصحف لإعادة رصد الخداع الاستراتيجي قبل نصر أكتوبر العظيم عن قرب.

«خطط الخداع الاستراتيجي، ما المقصود بها وكيف مهدت لنصر أكتوبر العظيم، شهود عيان يروون كيف تدرب الجنود المصريون على العبور بعيدا عن العيون، وكيف استطاع الرئيس السادات وقادة الجيش المصري خداع خصومهم وكيف دخنت جولدا مائير سجارتها لحظة العبور، وهل كانت أخبار حسن شحاتة ومدرب الأهلي الجديد مسترهيديكوتي جزءا من خداع حرب أكتوبر، وما هو سر الوباء الوهمي الذي ضرب مستشفيات مصر قبل الحرب بشهر، وسر رحلة الشاذلي لدول المغرب وكيف ابتلعت إسرائيل الطعم؟ من بين طيات المذكرات والكتب وملفات الأرشيف والصحف نعيد رصد الخداع عن قرب».