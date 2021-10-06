محمود قابيل يستعيد ذكريات خدمته بالجيش: أصبت 3 مرات وسعيد بـ «الممر»

هنأ الفنان القدير محمود قابيل، القوات المسلحة المصرية والشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكداً أن فترة خدمته بالجيش كانت من أسعد الفترات التي يفتخر بها في حياته.

محمود قابيل: عدت لقناة السويس من منطقة الأوسيمة سيرا على الأقدام

واستعاد «قابيل» في حديثه مع «الوطن»، ذكريات فترة خدمته بالجيش قائلاً: «تعرضت للإصابة 3 مرات خلال هذه الفترة من حياتي، أولها كانت إصابة بشظايا في كعب قدمي سنة 1967، وتحاملت على نفسي وعدت لقناة السويس من منطقة الأوسيمة سيراً على قدماي».

وأضاف، تعرضت لخلع في كتفي ونزيف في الأذن بعد سقوط قذيفة هاون إلى جانبي في نهاية عام 1967، أما المرة الثالثة كانت من نصيب عمودي الفقري الذي أصابته شظايا جراء إطلاق الطيران الإسرائيلي عليّ، وذلك أثناء قيامي بعملية استطلاع ليلي خلف خطوط العدو، وحينها كُشف أمري من جانب دبابات إسرائيلية فقامت المروحيات هنا بإطلاق الرصاص عليّ وعلى زملائي، فأصبت ونُقلت وقتها إلى مستشفى الحلمية.

محمود قابيل يشيد بفيلم «الممر»

وفي السياق ذاته، أشاد محمود قابيل بالمستوى الفني لفيلم «الممر» للمخرج شريف عرفة، وبطولة الفنان أحمد عز، مؤكداً أنه بث حالة من الحماسة الوطنية بين صفوف المصريين لا سيما فئة الشباب، بخاصة مع عرضه على شاشات التليفزيون بعد تحقيقه للنجاح في صالات السينما.

وشارك في بطولة فيلم «الممر» أحمد رزق، هند صبري، محمد الشرنوبي، محمد فراج، محمود حافظ، محمد جمعة، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، أمير صلاح، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم شريف منير، حجاج عبد العظيم، إنعام سالوسة، نور محمود، نوال عزيز، زينب منصور وآخرين، من إنتاج هشام عبد الخالق وتأليف وإخراج شريف عرفة.