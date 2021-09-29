محمود قابيل: «عندي دور برد عادي.. مش كورونا ولا اتنقلت المستشفى»

قال الفنان محمود قابيل، إن سبب عدم ذهابه إلى مهرجان الإسكندرية السينمائي، هو إصابته بدور برد بسبب التزامه بالتدريب على السباحة يوميا في نادي الجزيرة، مشيرا إلى أنه أصيب بدور برد موسمي عادي وليس فيروس كورونا: «استأذنتهم في المهرجان إني مجيش علشان معديش حد، خاصة إننا هنكون قاعدين في أوضة لوحدينا».

قابيل: «كان فيه كلام إني بلفظ أنفاسي الأخيرة.. أمر ملهوش معني»

وأضاف «قابيل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، أنه وفي أعقاب ذلك فوجئ برواج شائعة تفيد بأنه مريض بفيروس كورونا وذهب إلى المستشفي وهو الأمر الذي لم يحدث: «كان فيه كلام إني بلفظ أنفاسي الأخيرة، وده أمر ملهوش معني، واحنا كفنانين بنعاني من الأخبار الكاذبة».

وأوضح أن غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية لم يكن له سبب محدد، ولكنه سيشارك في أحد الأعمال الكبرى خلال الفترة القليلة المقبلة.