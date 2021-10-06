صالون جمال الدين الثقافي يحتفل بالذكرى الـ48 لحرب اكتوبر المجيدة ويستعرض بطولات صناع النصر

الصالون الثقافي للأستاذ الدكتور احمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الاسبق عقد مساء أمس لقاءه رقم 49 على المسرح الروماني بجامعة بدر للاحتفاء بذكرى ال 48 لانتصار أكتوبر المجيد ‏وبحضور د عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق استضاف الصالون بعض صناع وابطال النصر العظيم منهم اللواء الوزير محسن النعماني وزير التنمية المحلية ووكيل المخابرات العامة الاسبق ‏اللواء الوزير ابوبكر الجندي وزير التنمية المحلية الاسبق ‏الفريق حمدى وهيبة رئيس اركان حرب القوات المسلحة الاسبق ‏اللواء اسامة المندوه وكيل المخابرات العامة وقنصل مصر في اسرائيل الاسبق ‏اللواء الدكتور احمد عبدالرحيم وكيل المخابرات العامة الاسبق ‏اللواء الدكتور عبدالفتاح السحلي نائب رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة الاسبق ‏الدكتور حسن القلا وكيل اول وزارة الصحة الاسبق

وتحدث اللواء محسن النعماني عن بعض المعارك التي عاشها مع الفرقة ١٩ مشاه، واستعرض الوزير اللواء أبوبكر الجندي المهام التي كلف بها كنقيب حينئذ في المظلات، خاصة محاصرة قوات العدو في الثغرة واستطلاع وتصوير تمركزاتها ،أما الدكتور حسن القلا، فقد حكى تجربته في الجيش الثالث أثناء الثغرة والمهام البطولية التي تم تنفيذها من اللواء الذي كان يعمل ضمن قيادته، خاصة الصمود في موقع كبريت المحاصر.

وعرض اللواء أسامه المندوه لتجربته المميزة في البقاء في وسط سيناء خلف خطوط العدو والتي استمرت أيام الحرب وظلت مستمرة بعدها لشهور ستة، وفر خلالها أهم المعلومات الاستطلاعية للقيادة.

ومن ناحيته ذكر اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم بعض المهام الاستطلاعية التي قام بها في نطاق عمليات الفرقة الثانية، أما الدكتور أحمد جمال الدين موسى، فقد تحدث عن تجربته كضابط احتياط شاب قاد فصيلة مشاة ميكانيكي ضمن اللواء الثالث من الفرقة ١٦ مشاة، حيث حكى بطولات معركة الطالية واحتلال التبة ١٤١ في هجوم ليلي كاسح للكتيبة السابعة أفقد العدو أعصابه، فترصد قواتنا بضرب مدفعي وجوي شرس تستمر متواصلا أكثر من أربع وعشرين ساعة كما استعرض اللواء عبد الفتاح السحلي كيفية اعادة تسليح الجيش وإعداد الدولة للحرب عقب نكسة ٦٧.

وقام الفريق حمدي وهيبة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق بتحليل المعركة والأدوار المتكاملة للقيادات على مختلف المستويات، جنبا إلى جنب مع البطولات الفردية.

وبعد ذلك دار حوار ثري بين أعضاء الصالون، وانتهى بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بحياتهم ليتحقق ذلك النصر العظيم.جميع المتحدثين اشادوا ببطولات الجندي المصري خلال معركة تحرير الأرض واستعادة الكرامة وهزيمة العدو الذي ظن انه لن يقهر

كما اشادوا بالزعيم الراحل انور السادات الذي اتخذ القرار الصعب في الظروف الاصعب ومعه قيادات الجيش المصري

العظماء مثل المشير احمد اسماعيل وزير الحربية والفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الأركان واللواء عبدالغني الجمسي رئيس هيئة العمليات

والجدير بالذكر أن صالون جمال الدين الثقافي الذي انطلق قبل 5 سنوات

يضم نخبة من الوزراء والمسئولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام وقد تناول في حلقاته الماضية موضوعات أدبية واجتماعية تثير اهتمام المشاركين مثل التعليم والبحث العلمي والصحة والاسكان والصحافة والإعلام والتغييرات المناخية وسلوك المصريين والثروة الرقمية وسلامة المواطنين في وسائل النقل وإعلاء دولة القانون والحفاظ على حقوق مصر في نهر النيل وكيفية تفكيك الفكر الإرهابي وعلاقة العرب بالغرب والمشكلة السكانية وعلاقتها بالتنمية وطريق الحرير والدروس المستفادة من حرب أكتوبر ومستقبل الاستثمار في السوق العقاري المصري

وأيضا حلقة نقاشية حول طب رعاية المسنين ودور ثورة 1919 في بلورة الوطنية المصرية كما ناقش الصالون أيضا تأثير سياسات الرئيس الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط وقوة مصر الناعمة ومصر 2050 وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد وأيضا على الجهاز الاداري وعن مستقبل العمل والتعليم عن بعد عقب انتهاء أزمة كورونا وتداعيات الفيروس على الاقتصاد ومستقبل الجامعات الأهلية كما احتفل بمئوية الاديب نجيب محفوظ