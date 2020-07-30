صالون "جمال الدين الثقافي" يناقش البحث العلمي في مواجهة جائحة كورونا

عقد صالون الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنصورة الأسبق الثقافي، اللقاء الخامس والثلاثين من لقاءات الصالون عبر تقنية زووم" zoom "وموضوعه:"البحث العلمي وجائحة كوفيد 19: إخفاق أم نجاح" وتحدث فيهأ د. محمد غنيم مؤسس مركز الكلى بجامعة المنصورة، أ.د. أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ومستشار الجامعة الأمريكية وأستاذ الصدر وأمراض الجهاز التنفسي بجامعة القاهرة، أ.د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أ.د. محمود هاشم رئيس الجامعة الألمانية السابق.

المتحدثون أكدوا أن جائحة كورونا أثبتت أهمية البحث العلمي في تقدم الأمم وحمايتها من الكوارث والأزمات وان المستقبل سوف يشهد الاهتمام بإنشاء جامعات الجيل الرابع الإلكترونية ،اللقاء تناول أيضا جهود الدولة في توفير التمويل اللازم للبحث العملي وضرورة ربط التعليم بالصناعة ومشاكل المجتمع بالإضافة إلى الاهتمام بالنشر العلمي الدولي أعضاء الصالون

أكد المتحدثون أن البحوث العلمية لم تتقاعس عن مواجهة الجائحة حيث أننا نقترب حاليا من المرحلة النهائية لانتاج المصل، وقد تم ذلك في فترة قياسية مقارنة بما حدث سابقا في مواجهة الفيروسات التي هاجمت البشرية.

وعن ملاحظة البعض ضعف مشاركة البحوث المصرية في هذا الجهد العالمي، أكد رئيس أكاديمية البحث العلمي متابعة الأكاديمية للعديد من البحوث الجديدة المتميزة لباحثين في الجامعات ومراكز البحوث، لكن تبقى نقطة الضعف هي غياب التمويل القادر على تحويل البحوث النظرية لمنتج تسويقي، حيث يتطلب ذلك مبالغ طائلة وبنية علمية صناعية متطورة.

والجدير بالذكر أن هذا الصالون الثقافي الخاص يضم نخبة من الوزراء والمسئولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام، وقد تناول في حلقاته الماضية قبل أزمة كورونا موضوعات أدبية واجتماعية، مثل التعليم والبحث العلمي والصحة والإسكان والصحافة والإعلام والتغييرات المناخية وسلوك المصريين والثروة الرقمية وسلامة المواطنين في وسائل النقل، وإعلاء دولة القانون والحفاظ على حقوق مصر في نهر النيل وكيفية تفكيك الفكر الإرهابي وعلاقة العرب بالغرب والمشكلة السكانية وعلاقتها بالتنمية وطريق الحرير والدروس المستفادة من حرب أكتوبر ومستقبل الاستثمار في السوق العقارية المصري وأيضا حلقة نقاشية حول طب رعاية المسنين ودور ثورة 1919 في بلورة الوطنية المصرية كما ناقش الصالون أيضا تأثير سياسات الرئيس الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط وقوة مصر الناعمة ومصر 2050 وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد وأيضا على الجهاز الاداري وعن مستقبل العمل عن بعد عقب انتهاء أزمة كورونا وكذلك مستقبل التعليم عن بعد.