ديانا حداد بعد مشاركتها في احتفالات أكتوبر: «المصريين يستاهلوا الفرحة»

أعربت الفنانة اللبنانية ديانا حداد عن سعادتها البالغة لمشاركتها في احتفالات نصر أكتوبر 48، والتي أقيمت منذ قليل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ديانا التي شاركت في الاحتفالات لأول مرة في مسيرتها الفنية قدمت أغنيتين، الأولى بمفردها، والثانية في أوبريت جمعها بتامر حسني وبلقيس وريهام عبدالحكيم.

وقالت ديانا لـ«الوطن» عقب الاحتفالات: «تشرفت اليوم بالغناء في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، وهو حدث مهم لمصر وكل العرب، وأحب أن أشكر كل المنظمين الذين اختاروني ودعوني لكي أكون جزءا من هذا الاحتفال العظيم».

وأضاف: «أهل مصر غاليين عليا، وأحب أن أبارك لهم بمناسبة تلك الذكرى الجميلة، مصر والمصريين يستاهلوا الفرح، وكلنا كعرب إيد واحدة».

ديانا حداد تشارك بأغنيتين وطنيتن

وقدمت الفنانة اللبنانية أغنيتين، الأولى أغنية وطنية بمفردها، وأغنية أخرى تحمل اسم «كمل عبورك»، مع الفنان تامر حسني وبلقيس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

معلومات عن أوبريت كمل عبورك

أوبريت «كمل عبورك» من كلمات محمد البوغا ومن ألحان أحمد العتباني وقدم على خشبة المسرح بمصاحبة فرقة كورال من الأطفال.

وقالت كلماتها: «كمل عبورك هو ده وقتك ودورك.. ربنا يكون في عونك ربنا يسدد خطاك.. امشي في طريقك ربنا دايما يعينك طول ما مصر في نن عينك شعب مصر أكيد معاك، وصلت رسالتك وحي على العلم.. شوفنا في طاقتنا إنه مش عايز كسل.. والكل لازم يبقي ليه دور في البلد وسمينا باسم البلد وده حصل».

«اصبر تنول وتعدي تلاقي دي مش خطب وكلام قولته في يوم.. وعدك صريح على رأي فلاح فصيح للمرأة دور في مجتمعنا.. ده كلام قولته في يوم بتأدي دورها زي أي فرد في البلد وعمر دورها.. أنا كل يوم في المدرسة بحي العلم.. الجندي عنده سلاح وأنا عندي القلم.. أكيد هيكون ليا قالوا اللي راحوا هيتنسوا مين اتنسى.. ده منسي درس بيدرسوه في المدرسة.. ده الاختيار يا يعيشك يا يموتك».