شراكة إعلامية بين "الوطن" و10MOJO للتدريب على الإعلام الرقمي

وقعت مؤسسة "الوطن" للصحافة والإعلام وأكاديمية 10 اتفاقية تعاون وشراكة إعلامية في مجال الإعلام الرقمي وتكنولوجيا التصوير لمنصات الديجيتال وتقنيات العمل الإعلامي من خلال الموبايل "صحافة وتصوير ومونتاج"، تهدف إلى تعاون المؤسستين في تدريب الصحفيين العاملين في الوطن على إنتاج البرامج باستخدام الهواتف المحمولة وتقديم الإستشارات التقنية والفنية لتأسيس استديوهات الهواتف المحمولة.

كما تنص إتفاقية التعاون على تبادل المحتوى الخاص ببرامج 10MOJO على منصات الوطن، عدا "يوتيوب" والإنتاج المشترك لعدد من البرامج تتولى 10MOJO الإشراف عليها تقنيا وفنيا يأتي الإتفاق في إطار دعم "الوطن" كمؤسسة صحفية وإعلامية كبرى للكيانات الجديدة والرائدة، وفي إطار الإهتمام بالإعلام الرقمي وتكنولوجيا الديجيتال الرائجة بين شرائح مختلفة في المجتمع.

نبذة عن منصة 10MOJO

يذكر أن 10MOJO مؤسسة إعلامية رقمية متكاملة تعتمد علي الهواتف المحمولة فقط، محتواها الرقمي مصمم خصيصًا للشباب العربي من جميع أنحاء العالم هذا المحتوي يتم إنتاجه فقط بالهواتف المحمولة تضم المؤسسة منصة 10MojoFest / 10Academy/ 10